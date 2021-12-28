Украина будет отмечать 80-летие создания УПА в 2022 году

Москва, 28 декабря. Верховная рада Украины приняла решение отмечать в 2022 году на государственном уровне 80-летие создания Украинской повстанческой армии (УПА1, экстремистская организация, запрещенная на территории РФ). Об этом сообщила пресс-служба парламента.

УПА является вооруженным крылом Организации украинских националистов (ОУН1, экстремистская организация, запрещенная на территории РФ). Предложение праздновать день создания данного движения поступило в июле 2021 года. Авторы документа подчеркнули, что УПА «вела вооруженную борьбу за государственную независимость Украины против оккупационных режимов».

«Согласно постановлению, в 2022 году на государственном уровне будет отмечаться… 80 лет со времени создания Украинской повстанческой армии (1942)», — говорится в сообщении.

УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она функционировала на Западной Украине, вела военные действия против советских войск, сотрудничая с гитлеровскими солдатами. От рук военных УПА погибло около 100 тыс. поляков, чехов, евреев. За отказ сотрудничать были убиты и тысячи украинцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.