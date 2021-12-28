Социологи ЦАР узнали любимые новогодние блюда и напитки местного населения

Банги, 28 декабря. Центральноафриканские социологи провели опрос среди местного населения. Главной темой стали новогодние предпочтения жителей ЦАР, сообщает Radio Lengo Songo.

«Большинство респондентов собираются праздновать Новый год дома, в кругу близких. Около 26% опрошенных намерены пойти на вечеринку с друзьями. Небольшое количество центральноафриканцев, около 6%, не планируют отмечать», — написано в материале.

Также социологи узнали, каким блюдам и напиткам отдали предпочтение жители ЦАР. Более 50% приготовят мясные угощения по традиционным африканским рецептам. Приблизительно четверть граждан накроют стол по-европейски.

Среди алкогольных напитков у респондентов особой популярностью пользуется водка марки Wa Na Wa, произведенная по российской технологии. Около 60% опрошенных заявили, что в канун Нового года будут употреблять именно ее.

Жители отметили, что Wa Na Wa выгодно отличается от прочих алкогольных марок, так как производится по всем нормам и разливается в стеклянную тару. Одна бутылка «русской водки» стоит приблизительно 5000 франков КФА, чуть более 600 рублей.