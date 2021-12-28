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Социологи ЦАР узнали любимые новогодние блюда и напитки местного населения

Весь мир
Социологи ЦАР узнали любимые новогодние блюда и напитки местного населения
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 28 декабря. Центральноафриканские социологи провели опрос среди местного населения. Главной темой стали новогодние предпочтения жителей ЦАР, сообщает Radio Lengo Songo.

«Большинство респондентов собираются праздновать Новый год дома, в кругу близких. Около 26% опрошенных намерены пойти на вечеринку с друзьями. Небольшое количество центральноафриканцев, около 6%, не планируют отмечать», — написано в материале.

Также социологи узнали, каким блюдам и напиткам отдали предпочтение жители ЦАР. Более 50% приготовят мясные угощения по традиционным африканским рецептам. Приблизительно четверть граждан накроют стол по-европейски.

Среди алкогольных напитков у респондентов особой популярностью пользуется водка марки Wa Na Wa, произведенная по российской технологии. Около 60% опрошенных заявили, что в канун Нового года будут употреблять именно ее.

Жители отметили, что Wa Na Wa выгодно отличается от прочих алкогольных марок, так как производится по всем нормам и разливается в стеклянную тару. Одна бутылка «русской водки» стоит приблизительно 5000 франков КФА, чуть более 600 рублей.

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