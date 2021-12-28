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Власти ЦАР привьют от коронавируса 80% населения в 2022 году

Весь мир
Власти ЦАР привьют от коронавируса 80% населения в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Банги, 28 декабря. Министерство здравоохранения Центральноафриканской Республики в 2022 году вакцинирует от COVID-19 80% населения страны. Об этом сообщил представитель ведомства, доктор Люк-Сальва Эредей-Бона на еженедельной пресс-конференции.

«Я призываю сотрудников СМИ поддержать кампанию минздрава ЦАР по повышению осведомленности и информированию мирного населения о необходимости вакцинации против коронавирусной инфекции. Правительство мобилизовало 6 000 000 доз лекарства. Полтора миллиона из них уже находятся в Центральноафриканской Республике.

Более 500 000 человек уже поставили прививку, и министерство здравоохранения имеет возможность прямо сейчас предоставить вакцину еще 1 млн человек», — заявил Эредей-Бона.

Спикер отметил, что сейчас привито около 17,7 процента населения, но в течение 2022 года власти намерены увеличить количество вакцинированных жителей до 80. Также Эредей-Бона сообщил, что в Центральноафриканской Республике еще не зарегистрировали ни одного случая заражения новым штаммом «Омикрон».

Ранее судмедэксперт Джуниор Вефио порекомендовал гражданам ЦАР отказаться от употребления контрафактного алкоголя. Медик предупредил, что напитки, произведенные подпольно, могут вызвать язвы, кровавую рвоту и мучительную смерть.

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