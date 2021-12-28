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Главаря «Союза за мир в ЦАР» уличили в контрабанде оружия из Южного Судана

Весь мир
Главаря «Союза за мир в ЦАР» уличили в контрабанде оружия из Южного Судана
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Банги, 28 декабря. Главарь группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) Али Дарасса закупает оружие в Южном Судане. Об этом ведущим Radio Lengo Songo сообщил военный аналитик, боец вооруженных сил Центральноафриканской Республики Сильвен Нгема.

Информация поступила от боевиков, которые добровольно сдались правительственным войскам. Раскаявшиеся радикалы рассказали, что Али Дарасса грабит жителей ЦАР, после чего отправляет средства на оплату дополнительного снаряжения для преступников. Также они уточнили, что часть финансов главарь бандформирования получает от иностранных спонсоров.

«Следует отметить, что в самом Южном Судане не так давно закончилась гражданская война. На территории всей страны орудуют группировки, которые занимаются незаконным оборотом оружия. Поток контрабанды практически не контролируются. Чтобы остановить его, необходимо усилить охрану границы между государствами», — написано в материале Radio Lengo Songo.

Ранее военнослужащие армии ЦАР усилили меры безопасности на границе с Чадом. Это позволит предотвратить незаконное проникновение наемников и боевиков на территорию Центральноафриканской Республики.

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