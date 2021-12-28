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Вспышка COVID-19 произошла на боевых кораблях ВМС США

Весь мир
Вспышка COVID-19 произошла на боевых кораблях ВМС США
Global Look Press  /  US Navy / Globallookpress.com

Вашингтон, 28 декабря. Министерство обороны США сообщает о случаях массовых заражений COVID-19 среди экипажей кораблей ВМС Соединенных Штатов.

По словам представителей министерства обороны, около четверти экипажа корабля литоральной зоны USS Milwaukee (LCS 5) в настоящее время имеют положительный результат на COVID-19, из-за чего корабль не смог выйти из военно-морской базы Гуантанамо.

Экипаж корабля насчитывает чуть более 100 человек, и в конце прошлой недели он был вынужден приостановить подготовку корабля из-за вспышки коронавируса. Представители министерства обороны на условиях анонимности сообщили, что на данный момент число инфицированных моряков остается относительно постоянным.

Корабль прибрежной зоны «Милуоки» стал первым кораблем ВМС, которому пришлось в этом году прервать свое развертывание в море.
В то же время еще один корабль был вынужден отложить выход в море в начале этого месяца из-за вспышки COVID-19 среди членов экипажа.

Представитель 3-го флота США, коммандер Шон Робертсон заявил, что эсминец USS Halsey задержал свой переход из базы Перл-Харбор на Гавайях в Сан-Диего из-за того, что значительное число членов экипажа заразилось COVID-19. Корабль смог покинуть Гавайи лишь в минувшее воскресенье.

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Global Look Press / US Navy / via Globallookpress.com

Сообщается, что примерно треть из 300 членов экипажа эсминца сдала положительный тест на коронавирус, хотя у большинства из них отсутствовали симптомы заболевания, либо их вообще не было.

Коммандер Робертсон сообщил, что почти экипаж почти на 100% был вакцинирован от COVID-19. После обнаружения случаев заражения весь экипаж получил бустерные дозы прививки. Робертсон также сказал, что исследование образцов показало, что заболевшие имели вариант «Омикрон».

Представитель военно-морского флота заявил в пятницу, что экипаж «Милуоки» также был «иммунизирован на 100%» и что все те, у кого был положительный результат на COVID-19, были переведены в корабельный изолятор.

Первая крупная вспышка COVID-19 на флоте произошла в начале прошлого года на авианосце «Теодор Рузвельт», который был развернут в Тихом океане. Корабль простоял на базе Гуам почти два месяца. За это время у более 1000 членов экипажа был обнаружен коронавирус. Один матрос скончался. Весь экипаж на ротационной основе прошел через карантин.

Согласно последним данным, опубликованным ВМС, более 98% всех моряков, находящихся на службе, были полностью вакцинированы.

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