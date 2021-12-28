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Лену Миро не удивил пиар-роман звезд «Ледникового периода» Медведевой и Милохина

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 21:05
Шоу-бизнес
Лену Миро не удивил пиар-роман звезд «Ледникового периода» Медведевой и Милохина
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 28 декабря. Тиктокер Даня Милохин опроверг подозрения в романтических чувствах к фигуристке Евгении Медведевой. Блогер Лена Миро увидела в слухах об отношениях звезд попытку шоу «Ледниковый период» поднять рейтинги.

Медведева и Милохин стали одной из самых обсуждаемых пар телепроекта «Ледниковый период» на Первом канале и завоевали любовь не только зрителей, но и членов жюри. Вскоре дуэт заподозрили в более чем профессиональных отношениях, однако блогер решительно опроверг это в шоу Ивана Урганта.

Милохин признался телеведущему, что подумывал о романе с фигуристкой. Однако вскоре он понял, что спортсменка сильно отличается от него. Миро иронично отреагировала на откровения звезды в своем блоге.

«Тиктокер на полиграфе честно сказал, что испытывает к Медведевой чувства, но другие. Какие? Поначалу, говорит Милохин, были мысли, но потом он понял, что это не его! Ну, кто б сомневался-то», — иронично отметила публицистка.

Миро сравнила слухи о романе Милохина с участием Тимати в шоу «Холостяк». Журналистка выразила уверенность, что чувства между звездами на льду были пиаром, и поинтересовалась, почему каждый телепроект должен сопровождаться романом.

Милохин ранее рассказал, какие чувства испытывает к Медведевой. Артист признался, что чувствует себя хорошо рядом с фигуристкой, но в какой-то момент он понял, что идея отношений ему не подходит.

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медведева миро Милохин
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