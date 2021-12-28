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Дима Билан похвалил Маргариту Симоньян за грамотность

Шоу-бизнес
Дима Билан похвалил Маргариту Симоньян за грамотность
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / Maksim Konstantinov/Global Look Press

Москва, 28 декабря. Музыкант Дима Билан поделился отношением к журналистке Маргарите Симоньян. Артист признался, что считает ее «классной», и рассказал о политических взглядах.

Дима Билан встретился с телеведущей Ксенией Собчак для масштабного интервью. Артист отметил в беседе с журналисткой, что соцсети все чаще демонстрируют красивый образ жизни, и мало кто готов выступить с призывами сплотиться и перестать «расшатывать страну». Билан также признался, что считает редактора Маргариту Симоньян грамотным журналистом, к которой можно прислушаться.

«Она очень грамотная. С отцом я тоже сошелся на этом, что она очень классная, очень грамотная, хотя спорили обо всем долго. Если прислушаться к ней непредвзято», — поделился артист.

Билан также высказался о композиторе Александре Градском. Артист объяснил свое отсутствие на похоронах своего коллеги по шоу «Голoc» и призвал не осуждать его.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дима Билан похвалил Маргариту Симоньян за грамотность
собчак симоньян билан
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