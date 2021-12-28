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Жители Петербурга не могут выйти на улицу из-за неубранного снега
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Жители Петербурга не могут выйти на улицу из-за неубранного снега

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Петербуржцы выразили недовольство работой коммунальных служб. По их словам, снег в городе не убирается, а передвигаться становится сложнее с каждым днем.

Петербурженка Татьяна рассказала, что из-за плохой уборки не может выйти на улицу с внучкой, которой поставлен серьезный диагноз. В сложившейся ситуации женщина винит местные власти.

«У меня внучка-инвалид — ДЦП. У нас в Юнтолово просто не пройти, не проехать. Я без рук, без ног. Мне с ребенком не погулять никак», — жалуется местная жительница.

Татьяна также рассказала о своем родственнике, который работает в коммунальных службах. Она заявила, что зимой уволили больше половины штата.

«У меня племянник работает в конторе, где убирают. У них было 15 тракторов. Десять сократили, осталось пять. И как, вы думаете, будут убирать?» — возмущается петербурженка.

Местный житель Сергей считает, что основная проблема коммунального коллапса в Петербурге — это безответственность властей. Из-за отсутствия уборки мужчина не может выехать из дома.

«В Калининском районе невозможно ездить по второстепенным улицам. Там просто нет асфальта! Я постоянно задерживаюсь. Либо мне приходится опаздывать на работу, если выезжаю вовремя. Либо выезжать раньше», — рассказывает мужчина.

Также местные жители посоветовали брать пример со столичных коммунальщиков. Там, по их мнению, проблема обилия снега не стоит так остро.

«Опыт необходимо перенимать у тех регионов, которые лучше справляются. Например, Москва. Там вот таких сугробов не оставляют нигде, убирают», — считает петербуржец.

Местный житель Николай боится, что колеи от машин могут угрожать пенсионерам и мама с колясками. Однако иногда даже факт уборки вредит горожанам.

«Где много насыпано песка — тоже плохо. От соли портится обувь. И несешь это все в дом. У животных лапы болят», — жалуется петербурженка.

Жители Северной столицы уже не раз жаловались на уборку снега в городе. Безответственность коммунальщиков приводит к авариям и многочасовым пробкам на дорогах. Однако местная администрация во главе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым предпочитает винить за неубранные улицы самих автомобилистов.

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