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Handelsblatt указал на вред для Германии антироссийских энергетических санкций

Политика
Handelsblatt указал на вред для Германии антироссийских энергетических санкций
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com / Clker-Free-Vector-Images / Free-Photos

Берлин, 28 декабря. Санкции против России в энергетической сфере могут вернуться бумерангом для западных стран, в том числе для ФРГ, уверены в немецкой прессе.

Журналисты издания Handelsblatt указали на угрозы Евросоюза и США, которые собирались обратить «оружие» России в виде поставок газа против самой страны. Также на Западе планируют ввести новые санкции.

Авторы сделали неожиданное заявление о вреде антироссийских энергетических санкций для Германии. Москва стала для Берлина одним из важнейших поставщиков ресурсов, благодаря дешевым энергоносителям часть немецких отраслей может оставаться конкурентоспособными на мировом рынке. Если ФРГ решится на сотрудничество с государствами, которые якобы не вызывают политических подозрений, их окажется не так уж и много, констатировали журналисты.

Handelsblatt указал на вред для Германии антироссийских энергетических санкций
pixabay.com /

«Эту реальность Германия — промышленно развитая, но не богатая ресурсами страна — должна принять», — подчеркнули в Handelsblatt.

Ранее немецкий политик Штеффен Котре обратил внимание на усугубление кризиса в Европе из-за затягивания запуска трубопровода «Северный поток — 2». Он подчеркнул, что объект мог бы обеспечить западные государства дополнительными газовыми мощностями.

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