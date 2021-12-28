Надежда Бабкина рассказала, как случайно выпала из окна и оказалась в Лаосе на Новый год

Москва, 28 декабря. Народная артистка России Надежда Бабкина поделилась историей празднования Нового года во Вьетнаме.

Певица вспомнила, как вместе с другими музыкантами отмечала Новый год в гостиничном номере. После того как все выпили и закусили, компания решила проверить прочность лиан, которые лезли в окно.

«Отмечали Новый год в гостиничном номере своей делегацией. Немножко выпили, закусили. А жара страшная, поэтому окна открыты, и прямо в номер «рвутся» тропические деревья, увитые лианами. Тут в нас проснулась жажда приключений», — рассказала 71-летняя исполнительница журналу 7Дней.ру.

Артисты вместе с лианами упали из окна отеля, который примыкал к границе с Лаосом. По ее словам, после приземления они оказались на территории соседнего государства. Бабкина призналась, что в тот момент ей не было страшно, наоборот, все очень смеялись над произошедшим.

Ранее стало известно, что Надежда Бабкина какое-то время не принимала участие в съемках программы «Модный приговор», но сейчас вернулась помолодевшей и счастливой. Об этом рассказал ее коллега по шоу Александр Васильев в интервью на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».