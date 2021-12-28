Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 декабря 22:06
22:06
Политика
Украина будет отмечать 80-летие создания УПА в 2022 году
21:41
Происшествия
Ямы с останками животных и измученных собак находят местные жители под Калининградом
21:39
Весь мир
Социологи ЦАР узнали любимые новогодние блюда и напитки местного населения
21:38
Весь мир
Власти ЦАР привьют от коронавируса 80% населения в 2022 году
21:35
Весь мир
Главаря «Союза за мир в ЦАР» уличили в контрабанде оружия из Южного Судана
21:33
Происшествия
Автобус выехал на тротуар и протаранил здание в центре Петербурга
21:33
Весь мир
Вспышка COVID-19 произошла на боевых кораблях ВМС США
21:10
Общество
Воины-интернационалисты отметили годовщину отправки советского контингента в Афганистан
21:09
Общество
Директора лесничества в Мордовии будут судить за нанесение ущерба в размере свыше 53,9 млн рублей
21:05
Видео
Жители Петербурга не могут выйти на улицу из-за неубранного снега
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Надежда Бабкина рассказала, как случайно выпала из окна и оказалась в Лаосе на Новый год

Шоу-бизнес
Надежда Бабкина рассказала, как случайно выпала из окна и оказалась в Лаосе на Новый год
instagram.com  /  @ngbabkina

Москва, 28 декабря. Народная артистка России Надежда Бабкина поделилась историей празднования Нового года во Вьетнаме.

Певица вспомнила, как вместе с другими музыкантами отмечала Новый год в гостиничном номере. После того как все выпили и закусили, компания решила проверить прочность лиан, которые лезли в окно.

«Отмечали Новый год в гостиничном номере своей делегацией. Немножко выпили, закусили. А жара страшная, поэтому окна открыты, и прямо в номер «рвутся» тропические деревья, увитые лианами. Тут в нас проснулась жажда приключений», — рассказала 71-летняя исполнительница журналу 7Дней.ру.

Артисты вместе с лианами упали из окна отеля, который примыкал к границе с Лаосом. По ее словам, после приземления они оказались на территории соседнего государства. Бабкина призналась, что в тот момент ей не было страшно, наоборот, все очень смеялись над произошедшим.

Ранее стало известно, что Надежда Бабкина какое-то время не принимала участие в съемках программы «Модный приговор», но сейчас вернулась помолодевшей и счастливой. Об этом рассказал ее коллега по шоу Александр Васильев в интервью на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Надежда Бабкина рассказала, как случайно выпала из окна и оказалась в Лаосе на Новый год
бабкина вьетнам новый год
Комментировать