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Киевский политолог Бадрак: Украину перестали уважать из-за отсутствия ядерного арсенала

Армия
Киевский политолог Бадрак: Украину перестали уважать из-за отсутствия ядерного арсенала
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 28 декабря. Украина потеряла вес на международной арене, поэтому судьба государства будет решаться за его спиной, заявил киевский политолог Валентин Бадрак.

По словам Бадрака, с мнением украинской стороны на международной арене считались лишь в первые годы после распада Советского Союза. Он отметил, что страну перестали уважать из-за отсутствия ядерного арсенала. Он подчеркнул, что заявления Украины имели вес, когда они подкреплялись наличием ядерного оружия.

«Тогда склоняли все головы, потому что Украина имела третий ядерный потенциал в мире. Теперь с Украиной не считаются, и это для нас должно быть уроком», – пожаловался эксперт.

Аналитик заявил, что у Киева сегодня нет возможности отстаивать свои национальные интересы, поэтому судьбу государства будут определять другие более могущественные страны. При этом он отметил, что попытаться минимизировать репутационные потери на международной арене и вернуть уважение «партнеров» Украина все еще может попытаться.

«Если мы будем сильнее, мы сможем изменить эту риторику. Если мы не сможем позволить себе силу, тогда будем за спиной тех, кто переговаривается», – объяснил Бадрак.

Ранее сообщалось, что США готовы забыть об Украине, чтобы не ссориться с Россией. В Киеве по-прежнему питают ложные надежды на поддержку Вашингтона, который уже почти не вспоминает о своих «союзниках».

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