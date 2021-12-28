Политолог Рар считает, что канцлер ФРГ Шольц продолжит дело Меркель в вопросе Донбасса

Берлин, 28 декабря. Новый канцлер Германии Олаф Шольц сделает все возможное, чтобы урегулировать вопрос, касающийся Луганской и Донецкой народных республик. Соответствующее заявление сделал немецкий политолог Александр Рар.

Политолог Рар предрек неожиданный путь политике Шольца в отношении Донбасса. По словам экс-советника Правительства ФРГ, он продолжит дело предыдущего канцлера Ангелы Меркель. Он подчеркнул, что член социал-демократической партии также может призвать возобновить работу Трехсторонней контактной группы. Об этом эксперт рассказал в ходе беседы с телеканалом «Независимые».

«Сейчас дипломатия Шольца будет направлена на то, чтобы посадить все конфликтующие страны за круглый стол, лучше всего в Берлине. Его поддерживает в этом начинании (французский президент Эммануэль. — Прим. ред.) Макрон, тот тоже не против того, чтобы сделать это все вместе как можно скорее», — отметил политолог.

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