Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 декабря 22:06
22:06
Политика
Украина будет отмечать 80-летие создания УПА в 2022 году
21:41
Происшествия
Ямы с останками животных и измученных собак находят местные жители под Калининградом
21:39
Весь мир
Социологи ЦАР узнали любимые новогодние блюда и напитки местного населения
21:38
Весь мир
Власти ЦАР привьют от коронавируса 80% населения в 2022 году
21:35
Весь мир
Главаря «Союза за мир в ЦАР» уличили в контрабанде оружия из Южного Судана
21:33
Происшествия
Автобус выехал на тротуар и протаранил здание в центре Петербурга
21:33
Весь мир
Вспышка COVID-19 произошла на боевых кораблях ВМС США
21:10
Общество
Воины-интернационалисты отметили годовщину отправки советского контингента в Афганистан
21:09
Общество
Директора лесничества в Мордовии будут судить за нанесение ущерба в размере свыше 53,9 млн рублей
21:05
Видео
Жители Петербурга не могут выйти на улицу из-за неубранного снега
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политолог Рар считает, что канцлер ФРГ Шольц продолжит дело Меркель в вопросе Донбасса

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 20:48
Политика
Политолог Рар считает, что канцлер ФРГ Шольц продолжит дело Меркель в вопросе Донбасса
ИА Народные новости  /  Александр Рар

Берлин, 28 декабря. Новый канцлер Германии Олаф Шольц сделает все возможное, чтобы урегулировать вопрос, касающийся Луганской и Донецкой народных республик. Соответствующее заявление сделал немецкий политолог Александр Рар.

Политолог Рар предрек неожиданный путь политике Шольца в отношении Донбасса. По словам экс-советника Правительства ФРГ, он продолжит дело предыдущего канцлера Ангелы Меркель. Он подчеркнул, что член социал-демократической партии также может призвать возобновить работу Трехсторонней контактной группы. Об этом эксперт рассказал в ходе беседы с телеканалом «Независимые».

«Сейчас дипломатия Шольца будет направлена на то, чтобы посадить все конфликтующие страны за круглый стол, лучше всего в Берлине. Его поддерживает в этом начинании (французский президент Эммануэль. — Прим. ред.) Макрон, тот тоже не против того, чтобы сделать это все вместе как можно скорее», — отметил политолог.

Ранее сообщалось, что жители Германии накануне Рождества получили открытки с изображением российского президента Владимира Путина. Замерзающим в собственных домах немцам отправили своеобразный намек.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Рар считает, что канцлер ФРГ Шольц продолжит дело Меркель в вопросе Донбасса
россия германия шольц
Комментировать