«Такие фильмы просто должны существовать»: актер Анатолий Филиппов о «Граните»

Такие фильмы, как «Гранит», должны существовать, ведь люди должны знать, что происходит в мире. Такую точку зрения высказал актер Анатолий Филиппов, сыгравший в картине одну из ярких ролей.

Артисту досталась роль Седого, члена специального отряда инструкторов, которые вместе с главным героем — бойцом с позывным «Гранит» — отправляются на задание в Мозамбике. Власть в регионе захватили террористы, во главе которых находится безжалостный и жестокий Мамудо. Режиссером-постановщиком выступил Денис Нейманд.

«Люди должны знать, что происходит в действительности. Это интересует людей, но информация должна доходить правильно, искренне. Так что такие фильмы просто должны существовать, — делится мнением Анатолий Филиппов. — Нужно посмотреть кино, поскольку необходимо знать, что происходит в мире на самом деле. Тогда уже каждый для себя и сделает свой вывод. Тема эта не очень простая: она очень серьезная, поскольку касается нашего государства и каждого из нас. Такие материалы обязательно нужно показывать».

vk.com / ГРАНИТ

Также актер отметил, что съемки картины «Гранит» прошли на высоком уровне, а команда, работавшая над проектом, подобралась отличная. Главные роли исполнили актеры Олег Чернов, Евгений Терских, Александр Барановский, Марк Гаврилов, Игорь Филиппов, Мексес Мабессимо и другие.