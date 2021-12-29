Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 декабря 11:55
11:52
Общество
Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые притягивают к себе деньги
11:51
Происшествия
Утопивших в болоте под Челябинском родственницу зятя и тещу приговорили к колонии
11:49
Общество
В России изменятся правила постановки на учет некоторых автомобилей
11:49
Общество
Коммунальная авария на Рабфаковской улице в Петербурге привела к затоплению пяти этажей
11:47
Происшествия
Взявший в заложники мать сочинец ответит за посягательство на жизнь полицейских
11:41
Происшествия
В квартире устроившего стрельбу в больнице Светлограда врача нашли наркотики и оружие
11:41
Общество
Композитор Малахов сообщил о смерти жены после длительной борьбы с раком
11:39
Общество
Трасса Ростов-на-Дону — Элиста в 2022 году станет федеральной
11:38
Экономика
Руспродсоюз подсчитал, во сколько россиянам обойдутся блюда к новогоднему столу
11:38
Спорт
Авербух намекнул на неуместность идеи Плющенко о турнире Туктамышевой и Щербаковой
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Такие фильмы просто должны существовать»: актер Анатолий Филиппов о «Граните»

Общество
«Такие фильмы просто должны существовать»: актер Анатолий Филиппов о «Граните»
кадр из фильма «Гранит»  / 

Такие фильмы, как «Гранит», должны существовать, ведь люди должны знать, что происходит в мире. Такую точку зрения высказал актер Анатолий Филиппов, сыгравший в картине одну из ярких ролей.

Артисту досталась роль Седого, члена специального отряда инструкторов, которые вместе с главным героем — бойцом с позывным «Гранит» — отправляются на задание в Мозамбике. Власть в регионе захватили террористы, во главе которых находится безжалостный и жестокий Мамудо. Режиссером-постановщиком выступил Денис Нейманд.

«Люди должны знать, что происходит в действительности. Это интересует людей, но информация должна доходить правильно, искренне. Так что такие фильмы просто должны существовать, — делится мнением Анатолий Филиппов. — Нужно посмотреть кино, поскольку необходимо знать, что происходит в мире на самом деле. Тогда уже каждый для себя и сделает свой вывод. Тема эта не очень простая: она очень серьезная, поскольку касается нашего государства и каждого из нас. Такие материалы обязательно нужно показывать».

«Такие фильмы просто должны существовать»: актер Анатолий Филиппов о «Граните»
vk.com / ГРАНИТ

Также актер отметил, что съемки картины «Гранит» прошли на высоком уровне, а команда, работавшая над проектом, подобралась отличная. Главные роли исполнили актеры Олег Чернов, Евгений Терских, Александр Барановский, Марк Гаврилов, Игорь Филиппов, Мексес Мабессимо и другие.

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Такие фильмы просто должны существовать»: актер Анатолий Филиппов о «Граните»
гранит анатолий филиппов
Комментировать