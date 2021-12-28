Экономист Гордеев считает маловероятным значительный рост потребления газа в мире

, 28 декабря. Объемы потребления газа в мире зависят от ситуации в экономике. Об этом в беседе с ИА REGNUM говорил старший научный сотрудник Центра исследования отраслевых рынков института прикладных экономических исследований РАНХиГС Дмитрий Гордеев.

По его словам, рост потребления газа в 2022 году будет определяться темпами восстановления государств после пандемии. В сложившихся сейчас условиях стоимость топлива будет оставаться на высоких отметках, считает эксперт.

«С прогнозом относительно перспектив цен на газ можно отчасти согласиться: как минимум до окончания периода холодов цена на этот вид топлива будет держаться на высоком уровне, однако дальнейшие перспективы в данный момент прогнозировать сложно. Оказать влияние на стоимость газа в наибольшей степени может запуск трубопровода "Северный поток — 2". Однако его сертификация определяется не экономическими соображениями, а политическими мотивами чиновников в ЕС», — отметил Гордеев.

Он уверен, что введение новых локдаунов на фоне появления новых штаммов коронавируса будут препятствовать развитию экономики. Соответственно, ждать значительного роста потребления природного газа не приходится.

Однако установившиеся сейчас на европейском рынке рекордные цены на газ становятся причиной банкротства предприятий. Так, чешская компания Frantiskovy Energie обратилась к своим клиентам с информацией о прекращении деятельности. Повод тот же — высокая стоимость голубого топлива.