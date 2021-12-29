Власти Ирана вновь ввели запрет на майнинг криптовалют

Тегеран, 29 декабря. Представители энергетической отрасли Ирана заявили, что в стране второй раз за год введен запрет на работу майнинговых ферм. Как и ранее, основанием стала необходимость понизить нагрузку на электростанции и избежать отключений света в зимний сезон.

Об этом сообщил Мостафа Раджаби Машхади, глава государственной сетевой компании Iran Grid Management Co. По его словам, продолжится борьба с нелицензированной добычей криптовалюты на дому и в подпольных организациях. По мнению властей республики, именно на них приходится наибольший уровень расходов — до 600 МВт. Прочие меры по экономии включают ограничение времени подачи уличного освещения в некоторых регионах и регулирование потребления электричества в офисах.

“Iran for the second time this year ordered a shutdown of authorized cryptocurrency mining centers as part of efforts to ease the strain on the country’s power plants and avoid blackouts.”



“Authorities are also cracking down on illegal mining.” https://t.co/oWTgylQlAG — Tech Won't Save Us (@techwontsaveus) December 29, 2021

Запрет будет действовать до 6 марта, за этот период планируется сэкономить порядка 209 МВт энергии. Летом же, как ожидает правительство, выработку электричества в стране удастся повысить на 60%.

Впервые власти республики были вынуждены приостановить работу майнинговых ферм в начале этого года. Причиной стал резкий рост добычи криптовалют, во многом связанный с наплывом операторов из Китая. Ранее данная отрасль там активно развивалась, но после официального запрета на майнинг владельцы ферм стали перебираться в другие страны, в том числе и Иран, где низкие тарифы на электричество позволяли увеличить чистую прибыль.

В январе, после начавшихся отключений, власти Исламской республики стали закрывать центры по добыче криптовалюты и изымать оборудование. В мае экс-президент Хасан Роухани объявил об официальном запрете на такую деятельность, из-за чего была прекращена работа крупных майнинговых компаний, имевших соответствующие лицензии.

Winter is Coming: Iran Temporary Halts Local Bitcoin Mining to Prevent Electricity Blackoutshttps://t.co/1ZbgbAjYDL pic.twitter.com/Qatbd2k2Lw — Sureblog.io (@Sureblogio) December 29, 2021

Энергетические предприятия, столкнувшиеся с острой нехваткой производственных мощностей, полностью возложили вину на майнеров. Однако по заявлению минэнерго, сделанному в начале года, фермы ежедневно потребляли около 300 МВт электричества при суммарных затратах в 38 000 МВт. По этой причине эксперты предположили, что отключения были вызваны, скорее, введенным из-за пандемии карантином и холодной зимой — два этих фактора значительно увеличили нагрузку на сети. Попытки же борьбы с майнингом некоторые списали на стремление устранить конкурентов на рынке добычи криптовалют, поскольку многие из представителей высших эшелонов власти сами владели соответствующими центрами.