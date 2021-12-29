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Власти Ирана вновь ввели запрет на майнинг криптовалют

Весь мир
Власти Ирана вновь ввели запрет на майнинг криптовалют
Федеральное агентство новостей  / 

Тегеран, 29 декабря. Представители энергетической отрасли Ирана заявили, что в стране второй раз за год введен запрет на работу майнинговых ферм. Как и ранее, основанием стала необходимость понизить нагрузку на электростанции и избежать отключений света в зимний сезон.

Об этом сообщил Мостафа Раджаби Машхади, глава государственной сетевой компании Iran Grid Management Co. По его словам, продолжится борьба с нелицензированной добычей криптовалюты на дому и в подпольных организациях. По мнению властей республики, именно на них приходится наибольший уровень расходов — до 600 МВт. Прочие меры по экономии включают ограничение времени подачи уличного освещения в некоторых регионах и регулирование потребления электричества в офисах.

Запрет будет действовать до 6 марта, за этот период планируется сэкономить порядка 209 МВт энергии. Летом же, как ожидает правительство, выработку электричества в стране удастся повысить на 60%.

Впервые власти республики были вынуждены приостановить работу майнинговых ферм в начале этого года. Причиной стал резкий рост добычи криптовалют, во многом связанный с наплывом операторов из Китая. Ранее данная отрасль там активно развивалась, но после официального запрета на майнинг владельцы ферм стали перебираться в другие страны, в том числе и Иран, где низкие тарифы на электричество позволяли увеличить чистую прибыль.

В январе, после начавшихся отключений, власти Исламской республики стали закрывать центры по добыче криптовалюты и изымать оборудование. В мае экс-президент Хасан Роухани объявил об официальном запрете на такую деятельность, из-за чего была прекращена работа крупных майнинговых компаний, имевших соответствующие лицензии.

Энергетические предприятия, столкнувшиеся с острой нехваткой производственных мощностей, полностью возложили вину на майнеров. Однако по заявлению минэнерго, сделанному в начале года, фермы ежедневно потребляли около 300 МВт электричества при суммарных затратах в 38 000 МВт. По этой причине эксперты предположили, что отключения были вызваны, скорее, введенным из-за пандемии карантином и холодной зимой — два этих фактора значительно увеличили нагрузку на сети. Попытки же борьбы с майнингом некоторые списали на стремление устранить конкурентов на рынке добычи криптовалют, поскольку многие из представителей высших эшелонов власти сами владели соответствующими центрами.

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