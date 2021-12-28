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Коротченко назвал январь 2022 года определяющим месяцем в новейшей истории человечества

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 20:33
Политика
Коротченко назвал январь 2022 года определяющим месяцем в новейшей истории человечества
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 декабря. Три дня в середине января определят дальнейший ход новейшей истории человечества.

Речь идет о переговорах между Россией и США о гарантиях безопасности, главным пунктом которых станет нерасширение НАТО на восток. Эта растянутая на три дня серия встреч действительно имеет глобальное значение, так как после саммита мир может столкнуться либо с новой формулой геополитического развития, либо предстать перед реальной угрозой полномасштабной войны.

Перспективу предстоящих переговоров в беседе с гостями политического ток-шоу «60 минут» попытался оценить военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, подчеркнув, что этот саммит будут разительно отличаться от других подобных мероприятий, которых прошло немало только на оси Россия-США за последние пару десятилетий. Эксперт подчеркнул, что на этот раз Москва идет на переговоры с главным геополитическим противником с единственным принципом — ни шагу назад. РФ будет настойчиво добиваться от оппонента выполнения своих главных требований по гарантии безопасности, озвученных и оформленных в единый пакет документов несколько дней назад.

Коротченко назвал январь 2022 года определяющим месяцем в новейшей истории человечества
Федеральное агентство новостей /

«Январь становится ключевым месяцем, который определит ход новейшей истории человечества. Я не побоюсь этого пафосного выражения. Вот эти три дня саммита — они определят, что будет дальше. Куда мы пойдем — либо прямо к третьей мировой войне, либо все-таки красные линии РФ будут признаны, мы зафиксируем существующий статус-кво и интересы России и Запада будут наконец сбалансированы. Решается будущее», — отметил важность переговоров Коротченко.

Эксперт подчеркнул, что в военно-стратегическом плане Россия больше не может позволить НАТО двигаться вперед. На что бы там ни рассчитывали США и их марионетки вроде Украины и Прибалтики, Россия мощно закрепилась на своих позициях и не больше не сдвинется с места. Коротченко заверил, что американцам придется смириться и признать все очерченные Москвой красные линии. Иного выхода у Вашингтона просто нет.

Ранее политолог Егорченков оценил уровень страха США перед переговорами с Россией.

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