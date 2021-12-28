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Netflix после жалобы на сериал «Эмили в Париже» пообещал корректнее изображать украинцев

Общество
Netflix после жалобы на сериал «Эмили в Париже» пообещал корректнее изображать украинцев
freepik.com  /  Designed by Freepik

Киев, 28 декабря. Американская платформа Netflix пообещала более корректно изображать украинцев в своих будущих проектах. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

В Netflix дипломатично ответили на письмо относительно образа украинки в сериале «Эмили в Париже» и выразили благодарность за обратную связь, заявил Ткаченко.

«Об обеспокоенности украинских зрителей изображением украинки услышали. Договорились, что в 2022 году будем в более тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи», — приводит слова Ткаченко новостной портал dev.ua.

Ранее Александр Ткаченко заявлял, что карикатурный образ украинки в новом сезоне сериала «Эмили в Париже» от Netflix является оскорбительным. Он донес до компании позицию властей Украины и попросил больше не допускать подобных ошибок.

По его мнению, сервис изобразил персонажа неприемлемым образом для иностранного зрителя, который мог подумать, что украинцы хотят получать все бесплатно и боятся депортации, пишет «Культуромания».

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украина кино netflix
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