Галкин и Лазарев высмеяли Бузову и ее песни

Москва, 28 декабря. Шоумен и юморист Максим Галкин прокомментировал песню Ольги Бузовой и ее бывшего парня Давы «Мандаринка» в новом выпуске YouTube-шоу «Музыкалити», гостями которого стали певец Сергей Лазарев и рэпер Markul.

Участникам передачи нужно было угадать исполнителя композиции, которую они слушали, и поставить свои оценки. Markul сразу не смог узнать голос Бузовой и стал задавать наводящие вопросы. Рэпер заявил, что певица пыталась создать праздничное настроение в песне, а получился траур.

«И так — в каждой песне, — согласился Максим Галкин. — Ключевое слово для ее творчества — пыталась».

Его поддержал Лазарев, который заявил, что каждый выход артистки нужен для того, чтобы ее заметили. Галкин в свою очередь уточнил, что исполнительница песни выступала во МХАТе.

«Она вела какую-то передачу?» — спросил Markul.

«Вела. На пеньке сидела у костра», — со смехом ответил Галкин.

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