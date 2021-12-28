Рустам Солнцев упрекнул Диму Билана в лицемерии после интервью Ксении Собчак

Москва, 28 декабря. Экс-участник скандального реалити-шоу «Дом-2», известный блогер и шоумен Рустам Солнцев оценил новый выпуск YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», героем которого стал певец Дима Билан.

Заслуженный артист России, 40-летний певец Дима Билан в интервью журналистке и телеведущей Ксении Собчак сделал неожиданное признание: исполнитель хита «Молния» заявил, что страдает алкогольной зависимостью третьей стадии.

Солнцев, комментируя откровение Билана, выразил мнение, что телеведущая и певец попросту обвели аудиторию вокруг пальца, поскольку сама Собчак ранее упрекала исполнителя в зависимостях от совсем других веществ. По мнению шоумена, интервью могло быть специально выстроено таким образом, чтобы Билан отвечал лишь на удобные ему вопросы. Солнцеву показалось, что в этом выпуске «лицемерие зашкаливало».

«Выяснилось, что Дима не семи пядей, удивительно, даже обидно. Как он относится к жизни в стране, как он понимает какие-то социальные моменты — такая нарочитая глупость. Я даже раздосадован и неприятно удивлен его глупостью. А то, что Собчак задавала ему удобные вопросы — это действительно может быть коммерческая история», — высказался Солнцев в беседе с PopCornNews.

Шоумен предположил, что к Собчак обратились с просьбой рассказать в ее шоу, какой Билан классный человек, а также осветить его якобы проблему с алкоголем, которой, по словам Солнцева, у него на самом деле нет и никогда не было.

Певец Дима Билан в середине декабря принял участие в другом популярном YouTube-шоу — программе под названием «Музыкалити». В ней музыкант признался, что сожалеет о своих откровениях на камеру.