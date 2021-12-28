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Депутаты парламента Иордании подрались из-за упоминания женщин в конституции

Весь мир
Депутаты парламента Иордании подрались из-за упоминания женщин в конституции
Global Look Press  /  Depo Photos/ZUMAPRESS.com

Амман, 28 декабря. Обсуждение поправок в конституцию окончилось дракой в нижней палате парламента Иордании. Бурная дискуссия развернулась вокруг предложения о внесении термина «иорданские женщины» в статью, посвященную правам и обязанностям жителей королевства.

Ряд депутатов (включая подавляющее большинство женщин) рассмотрели в данной инициативе дискриминацию по половому признаку. Защитники, в свою очередь, утверждают, что этот термин не добавляет новых положений в основной закон страны и предназначен исключительно для создания «лингвистического равенства». В конце концов присутствовавшие в помещении перешли на крик.

Драка началась после того, как депутат Сулейман Абу Яхья обвинил спикера Абдулу Карима Дугми в неспособности «вести шоу» и некомпетентности. В ответ он получил предложение «заткнуться и покинуть зал». В результате заседание пришлось прервать на полчаса.

Правительство Иордании передало в нижнюю палату в общей сложности 30 поправок к конституции, которые в числе прочего предусматривают создание совета по национальной безопасности и внешней политике под личным руководством короля.

Юридический комитет Палаты представителей рассмотрел это предложение и изменил формулировку, исключив словосочетание «возглавляться королем». Это мотивировалось тем фактом, что монарх по конституции и без того является главой государства и главой исполнительной власти, и поэтому в данной фразе «нет необходимости».

Совет добавил, что поправка о женщинах «защищает права этого социального класса» и «повышает их эффективную роль в построении общества».

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