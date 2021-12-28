Honor показала складной смартфон Magic V

Москва, 28 декабря. Китайская компания Honor показала внешний вид нового складного смартфона Magic V, сообщило издание Huawei Central.

Дизайн нового гаджета можно увидеть в тизере, опубликованном на YouTube-канале компании. Уточняется, что это первый складной флагман Honor.

Характеристики устройства и сроки выхода модели не сообщаются. По данным источников издания, Honor Magic V имеет гибкий восьмидюймовый экран от компаний BOE и Visionox. Устройство оснастили процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Его появления стоит ожидать в 2022 году.

Ранее китайская компания Huawei презентовала новые умные очки. Они имеют множество функций, начиная от контроля за здоровьем и заканчивая прослушиванием музыки.