Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 декабря 20:39
20:38
Экономика
Экономист Гордеев считает маловероятным значительный рост потребления газа в мире
20:33
Происшествия
Адвокатов-взяточников осудят в Нижнем Новгороде
20:33
Политика
Коротченко назвал январь 2022 года определяющим месяцем в новейшей истории человечества
20:32
Общество
Netflix после жалобы на сериал «Эмили в Париже» пообещал корректнее изображать украинцев
20:30
Шоу-бизнес
Галкин и Лазарев высмеяли Бузову и ее песни
20:28
Происшествия
Молодой клиент умер в калининградской сауне
20:26
Общество
Вице-губернатор Петербурга пожелал горожанам верить в волшебство
20:25
Общество
Эксперт «Деловой России» прогнозирует 30-процентное падение рентабельности предприятий общепита в 2022 году
20:23
Общество
Глава Севастополя рассказал на пресс-конференции об итогах работы правительства за год
20:23
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев упрекнул Диму Билана в лицемерии после интервью Ксении Собчак
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Honor показала складной смартфон Magic V

Технологии
Honor показала складной смартфон Magic V
Prt Scr youtube.com  /  HONOR

Москва, 28 декабря. Китайская компания Honor показала внешний вид нового складного смартфона Magic V, сообщило издание Huawei Central.

Дизайн нового гаджета можно увидеть в тизере, опубликованном на YouTube-канале компании. Уточняется, что это первый складной флагман Honor.

Характеристики устройства и сроки выхода модели не сообщаются. По данным источников издания, Honor Magic V имеет гибкий восьмидюймовый экран от компаний BOE и Visionox. Устройство оснастили процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Его появления стоит ожидать в 2022 году.

Ранее китайская компания Huawei презентовала новые умные очки. Они имеют множество функций, начиная от контроля за здоровьем и заканчивая прослушиванием музыки.

Вернуться назад
Все новости / Технологии / Honor показала складной смартфон Magic V
гаджеты смартфон honor
Комментировать