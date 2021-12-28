Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 декабря 20:39
20:38
Экономика
Экономист Гордеев считает маловероятным значительный рост потребления газа в мире
20:33
Происшествия
Адвокатов-взяточников осудят в Нижнем Новгороде
20:33
Политика
Коротченко назвал январь 2022 года определяющим месяцем в новейшей истории человечества
20:32
Общество
Netflix после жалобы на сериал «Эмили в Париже» пообещал корректнее изображать украинцев
20:30
Шоу-бизнес
Галкин и Лазарев высмеяли Бузову и ее песни
20:28
Происшествия
Молодой клиент умер в калининградской сауне
20:26
Общество
Вице-губернатор Петербурга пожелал горожанам верить в волшебство
20:25
Общество
Эксперт «Деловой России» прогнозирует 30-процентное падение рентабельности предприятий общепита в 2022 году
20:23
Общество
Глава Севастополя рассказал на пресс-конференции об итогах работы правительства за год
20:23
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев упрекнул Диму Билана в лицемерии после интервью Ксении Собчак
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Польша планирует запустить Baltic Pipe за три месяца до истечения контракта с «Газпромом»

Экономика
Польша планирует запустить Baltic Pipe за три месяца до истечения контракта с «Газпромом»
wikipedia.org  /  DS28 / CC BY-SA 4.0

Варшава, 28 декабря. Варшава объявила, что намерена ввести в эксплуатацию трубопровод Baltic Pipe за три месяца до конца 2022 года. Об этом изданию Do Rzeczy заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, пишет «Прайм».

Такие сроки запуска газопровода связаны с истечение контракта Польши с «Газпромом».

«Мы реализуем стратегию дифференциации источников поставок газа для польской экономики. Газопровод Baltic Pipe будет иметь пропускную способность 10 миллиардов кубометров газа ежегодно, и это, в принципе, ровно столько, сколько мы сейчас покупаем по долгосрочному контракту у российского "Газпрома". Этот контракт истекает в конце 2022 года и тремя месяцами ранее будет запущена возможность поставок с норвежского шельфа», — отметил представитель Варшавы.

Главы правительств Польши и Дании несколько лет назад подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. По нему Варшава планирует получать норвежский газ, который будет проходить по датской территории. Сейчас завершена прокладка подводной части проекта.

В ожидании завершения строительства трубопровода польское руководство намерено прожить в следующем году без топлива из России.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Польша планирует запустить Baltic Pipe за три месяца до истечения контракта с «Газпромом»
Газпром польша трубопровод baltic pipe
Комментировать