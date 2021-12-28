Польша планирует запустить Baltic Pipe за три месяца до истечения контракта с «Газпромом»

Варшава, 28 декабря. Варшава объявила, что намерена ввести в эксплуатацию трубопровод Baltic Pipe за три месяца до конца 2022 года. Об этом изданию Do Rzeczy заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, пишет «Прайм».

Такие сроки запуска газопровода связаны с истечение контракта Польши с «Газпромом».

«Мы реализуем стратегию дифференциации источников поставок газа для польской экономики. Газопровод Baltic Pipe будет иметь пропускную способность 10 миллиардов кубометров газа ежегодно, и это, в принципе, ровно столько, сколько мы сейчас покупаем по долгосрочному контракту у российского "Газпрома". Этот контракт истекает в конце 2022 года и тремя месяцами ранее будет запущена возможность поставок с норвежского шельфа», — отметил представитель Варшавы.

Главы правительств Польши и Дании несколько лет назад подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. По нему Варшава планирует получать норвежский газ, который будет проходить по датской территории. Сейчас завершена прокладка подводной части проекта.

В ожидании завершения строительства трубопровода польское руководство намерено прожить в следующем году без топлива из России.