Депутат Картаполов: размещенные в Сирии корабли с «Цирконами» создадут угрозу для НАТО

Москва, 28 декабря. Россия при желании может разместить боевые корабли с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» в сирийском порту Тартус, чтобы полностью перекрыть Средиземное море.

Таким мнением в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» поделился глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он напомнил, что в Сирии есть российская база Хмеймим, а в порту Тартус уже развернуты береговые ракетные комплексы ВС РФ.

«Там тоже могут находиться корабли, которые вооружены гиперзвуковыми ракетами "Циркон", которые полностью перекроют все Средиземное море», — считает Картаполов.

Депутат отметил, что военные меры не всегда являются полноценной войной. Под ними может подразумеваться создание непосредственных угроз, которые заставят НАТО отказаться от агрессивных действий. Размещенные в САР корабли с «Цирконами» справятся с такой задачей.

«То есть, когда они поймут, что у них есть прямая непосредственная угроза уничтожения их ударных средств, которые находятся в Восточной Европе, систем управления, их авианосных группировок», — объяснил Картаполов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что наличие у РФ новейших систем гиперзвукового вооружения говорит о необходимости активизации переговоров между Москвой и Западом. Стоит отметить, что ни у одной страны в мире сегодня нет средств для борьбы с российскими ракетам «Циркон», передает «Царьград».