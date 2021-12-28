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Власти Египта анонсировали открытие археологического музея в Гизе в 2022 году

Весь мир
Власти Египта анонсировали открытие археологического музея в Гизе в 2022 году
wikipedia.org  /  Olaf Tausch / CC BY 3.0

Каир, 28 декабря. Министр туризма и древностей североафриканской республики Халед аль-Анани объявил, что Большой египетский музей в Гизе откроет двери для посетителей в 2022 году. Об этом пишет местное издание Akhbar El Yom.

Чиновник подтвердил, что предстоящий период станет исключительным для древнего наследия страны. В следующем году отметят 200-летие расшифровки Розеттского камня и 100-летие открытия гробницы фараона Тутанхамона.

Кроме того, в ближайшие месяцы специалисты намерены разрешить проблему археологического района Дейр Абу Мина. Объект занесен в Красный список ЮНЕСКО из-за наличия грунтовых вод.

По словам Аль-Анани, помимо Большого египетского, планируется открытие Музея столиц Египта. Посетителей также пустят в Греко-римский музей.

В минувшем августе состоялась торжественная церемония транспортировки исторической лодки фараона Хеопса. Экспонат после 10-часового путешествия занял место на территории выставочного комплекса в Гизе.

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египет
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