Кинокритик обозначил, чем интересна премьера боевика «Гранит»

Фильмов в жанре политического детектива в нашей стране очень мало, поэтому любой новый проект — это очень интересно. Таким мнением поделился российский киновед, кинокритик и журналист Александр Шпагин, рассуждая о картине «Гранит» Дениса Нейманда.

В центре сюжета — опытный инструктор с позывным «Гранит», которого отправляют на опасное задание в Мозамбик. Вместе с небольшим отрядом таких же смельчаков ему придется добыть важнейшие сведения и повлиять на ситуацию в регионе, где балом правят боевики.

«Могу сказать, что я абсолютно не против никакой темы. Другое дело, как это воплощено и сделано. Если говорить сегодня о таком жанре, как политический детектив, то, в принципе, я за. По причине того, что такого жанра у нас очень мало или практически нет, за исключением фильма «Шугалей». Это была такая первая проба пера в этом жанре, — говорит Александр Шпагин. — Когда появляется что-то новое — это очень интересно. Жанр этот, конечно, сложный. Как только он становится однозначным на экране и сюрреалистическим, то он сразу умирает. Все должно клубиться в неоднозначности. Ну, посмотрим, с большим интересом».

Премьера фильма состоялась 28 декабря в 23:20 на канале НТВ. Главные роли исполнили актеры Олег Чернов, Евгений Терских, Александр Барановский, Марк Гаврилов, Игорь Филиппов, Мексес Мабессимо и другие.