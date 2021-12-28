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Дипломат Полянский счел обоснованной обеспокоенность Москвы из-за расширения НАТО

Политика
Дипломат Полянский счел обоснованной обеспокоенность Москвы из-за расширения НАТО
russiaun.ru

Москва, 28 декабря. Россия закономерно взволнована изменением границ Североатлантического альянса и его продвижением на восток. С таким мнением выступил первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский.

Недавно МИД РФ обнародовал проекты договоров с США и НАТО. Они предполагают, в том числе предоставление Москве гарантий, которые исключают расширение Альянса и его продвижение на территорию Украины. Российская сторона обоснованно обеспокоена продвижением военного блока, считает Полянский.

«Мы продвигаем принцип неделимой безопасности — о том, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет безопасности других. Это ключевая идея множества документов, которые были подписаны вначале и середине 90-х. Так что мы хотим вернуться к этому духу», — добавил дипломат.

Ранее бразильский политолог Лукас Лейрос предположил, что переговоры РФ с НАТО могут привести к расколу внутри военного блока. По словам эксперта, успешные итоги встречи не помогут предотвратить разделение Альянса.

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украина нато полянский
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