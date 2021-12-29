Пропаганда против насилия: военный летчик объяснил главную суть боевика «Гранит»

Новая плеяда фильмов о работе российских инструкторов в дальних странах, в том числе последняя лента «Гранит», основаны на реальных событиях и предупреждают, что любое зло будет наказано. Об этом в беседе с ФАН рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик Российской Федерации Владимир Попов.

«Террористические акты отражаются на простом народе. Вот в чем их опасность. Страдают безвинные люди. Это не художественный вымысел автора, когда нам показывают, что в одной из африканских стран террористы захватывают или пытаются захватить власть, а наши, по просьбе правительств, этому противодействуют. Это во многом реалии сегодняшнего дня. Я думаю, что фильм «Гранит» — пропаганда против насилия. Мол, имейте в виду все, у кого появляются тараканы в голове или черви, ваши действия будут пресечены. Инструкторы выполняют благое дело ради детей, женщин, ни в чем не повинного населения», — объяснил заслуженный военный летчик РФ.

кадр из фильма «Гранит» /

Генерал-майор Попов уверен, что у фильма появится много поклонников, даже если боевик и не покажут по разным причинам европейскому зрителю.

«Рано или поздно эти фильмы пойдут на Запад, появятся в каких-то третьих странах. Пусть их не возьмут Германия или Франция. Вы знаете, это флаг России. В таких фильмах русских показывают в нужном свете. А почему? Потому что наши работают не за деньги, а за совесть, по зову сердца. Это я вам точно говорю», — подчеркнул генерал-майор Попов.

кадр из фильма «Гранит» /

Премьера боевика «Гранит» состоялась во вторник, 28 декабря, в 23:20 на телеканале НТВ. Сюжет картины рассказывает о работе российских инструкторов в Мозамбике, а главным героем стал отечественный специалист с аналогичным названию картины позывным. Режиссером-постановщиком выступил Денис Нейманд. Главные роли исполняют актеры Олег Чернов, Евгений Терских, Александр Барановский, Марк Гаврилов, Игорь Филиппов и Мексес Мабессимо.