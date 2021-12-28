Сенатор Ковитиди предостерегла США от вмешательства во внутренний конфликт на Украине

Москва, 28 декабря. США рискуют нарваться на серьезные неприятности, если попытаются вмешаться в гражданский военный конфликт на юго-востоке Украины, предостерегла сенатор Ольга Ковитиди.

В интервью изданию «Народные Новости» она сообщила, что американцы рассматривают сценарий вмешательства во внутренний конфликт на Украине. По ее словам, такой шаг может быть опасным не только для Киева, но и для самого Вашингтона. Ковитиди уверена, что переброска ВС США на украинскую территорию не найдет одобрения среди обычных американцев.

«Американцы, реально ощущающие резкое падение уровня жизни в Соединенных Штатов, уже открыто критикуют украинский вектор в администрации (президента США Джо) Байдена, направленный на очередную войну с сомнительными целями», — объяснила сенатор.

Жители США открыто говорят, что Украина не входит в список важнейших стратегических интересов страны. На этом фоне решение направить войска в другое государство обернется для Вашингтона проблемами, в том числе осложнением и без того непростой жизни рядовых американцев.

Ранее Ковитиди объяснила, почему курс на Запад и в НАТО для Киева очень опасен. По ее словам, украинские власти забывают, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.