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Главного санитарного врача США раскритиковали за «диктаторские» решения

Весь мир
Главного санитарного врача США раскритиковали за «диктаторские» решения
Global Look Press  /  Chris Kleponis / CNP /MediaPunch / www.imago-images.de

Вашингтон, 28 декабря. Американские пользователи соцсетей обрушились с критикой в адрес главного медицинского советника президента США, доктора Энтони Фаучи после того, как он заявил о необходимости ввести обязательную вакцинацию для всех пассажиров внутренних авиарейсов.

Это заявление Фаучи сделал на фоне стремительного роста количества ежедневно фиксируемых новых случаев COVID-19. В течение последних двух недель среднесуточные показатели заболеваемости достигли 200 тысяч новых случаев с пиковыми значениями, превышающими 500 тысяч заболевших в день.

Специалисты считают, что стремительное распространение варианта «Омикрон» может привести к перегрузке системы здравоохранения. Это вызвало серьезную обеспокоенность Белого дома. Президент Байден распорядился раздать американцам 500 миллионов тестов на COVID-19, чтобы граждане могли самостоятельно проверить себя на наличие инфекции и в случае необходимости оставаться на самоизоляции.

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Global Look Press / Stefani / Consolidated News Photos

На фоне роста заболеваемости в США перед Рождеством были отменены тысячи внутренних авиарейсов, из-за чего многие американцы не смогли попасть к родным на праздники. Пользователи соцсетей считают, что решение об обязательной вакцинации пассажиров внутренних авиарейсов является очередной попыткой властей провести в жизнь указ Байдена об обязательной вакцинации, законность которого должен определить Верховный суд США. Свое заявление Фаучи сделал всего через несколько дней после того, как президент Джо Байден пообещал непривитым американцам «чрезвычайно трудную зиму».

«Политический доктор снова фонтанирует!», — пишет @hazards4, говоря о идее Фаучи по вакцинации авиапассажиров.

«Почему люди все еще слушают этого парня?»

«Фаучи. На прошлой неделе было сказано, что воздух авиакомпаний самый чистый. У американцев есть выбор — летать. Фаучи ПЕРЕСТАНЬ вести себя как американский диктатор»

«Фаучи отказывается от мандата. Центр по контролю заболеваний сокращает карантин до 5 дней. И все это после того, как Байден признает, что он ошибся в реакции на «омикрон». Вскоре демократы объявят, что вирус побежден — как раз к промежуточным выборам. Вы не можете отполировать ????, но вы, конечно, можете обвалять ее в блестках», — считает @LNGeconomist.

«Главная история года произошла вчера, когда Байден признал, что федеральное правительство не может решить проблему COVID. Фаучи и CDC за 3 года не добились ничего, кроме мандатов и страданий».

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сша covid-19
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