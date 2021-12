Главного санитарного врача США раскритиковали за «диктаторские» решения

Вашингтон, 28 декабря. Американские пользователи соцсетей обрушились с критикой в адрес главного медицинского советника президента США, доктора Энтони Фаучи после того, как он заявил о необходимости ввести обязательную вакцинацию для всех пассажиров внутренних авиарейсов.

Это заявление Фаучи сделал на фоне стремительного роста количества ежедневно фиксируемых новых случаев COVID-19. В течение последних двух недель среднесуточные показатели заболеваемости достигли 200 тысяч новых случаев с пиковыми значениями, превышающими 500 тысяч заболевших в день.

Специалисты считают, что стремительное распространение варианта «Омикрон» может привести к перегрузке системы здравоохранения. Это вызвало серьезную обеспокоенность Белого дома. Президент Байден распорядился раздать американцам 500 миллионов тестов на COVID-19, чтобы граждане могли самостоятельно проверить себя на наличие инфекции и в случае необходимости оставаться на самоизоляции.

На фоне роста заболеваемости в США перед Рождеством были отменены тысячи внутренних авиарейсов, из-за чего многие американцы не смогли попасть к родным на праздники. Пользователи соцсетей считают, что решение об обязательной вакцинации пассажиров внутренних авиарейсов является очередной попыткой властей провести в жизнь указ Байдена об обязательной вакцинации, законность которого должен определить Верховный суд США. Свое заявление Фаучи сделал всего через несколько дней после того, как президент Джо Байден пообещал непривитым американцам «чрезвычайно трудную зиму».

«Политический доктор снова фонтанирует!», — пишет @hazards4, говоря о идее Фаучи по вакцинации авиапассажиров.

The Political Doctor spews again!



Fauci: Vaccine Mandate for Domestic Air Travel ‘Would Be Welcome’https://t.co/LU8ekwQH0y — Steve Hazard (@hazards4) December 28, 2021

«Почему люди все еще слушают этого парня?»

Why do people continue to listen to this guy? — Gator Hater (@gatorhade) December 28, 2021

«Фаучи. На прошлой неделе было сказано, что воздух авиакомпаний самый чистый. У американцев есть выбор — летать. Фаучи ПЕРЕСТАНЬ вести себя как американский диктатор»

#NODOMESTICAIRLINESMANDATE #Dr. Fauci. Last week it was said airlines air cleanest. Americans have CHOICE TO FLY. Fauci STOP acting like America's Dictator. #FIREFAUCI — Ann Spicer Reilly (@ReillySpicer) December 28, 2021

«Фаучи отказывается от мандата. Центр по контролю заболеваний сокращает карантин до 5 дней. И все это после того, как Байден признает, что он ошибся в реакции на «омикрон». Вскоре демократы объявят, что вирус побежден — как раз к промежуточным выборам. Вы не можете отполировать ????, но вы, конечно, можете обвалять ее в блестках», — считает @LNGeconomist.

Fauci backs off mandate. CDC drops quarantine to 5 days. All after Biden admits he botched response to #omicron. Soon, Democrats will declare the virus has been conquered - just in time for the midterm elections. You cannot polish a turd ???? but you sure can roll it in glitter. — Brad (Wombat) ???????????????? (@LNGeconomist) December 28, 2021

«Главная история года произошла вчера, когда Байден признал, что федеральное правительство не может решить проблему COVID. Фаучи и CDC за 3 года не добились ничего, кроме мандатов и страданий».