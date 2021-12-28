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Kia выводит на российский рынок пятую модель Sportage

Экономика
Kia выводит на российский рынок пятую модель Sportage
pr scr kia.ru

Москва, 28 декабря. Российский филиал автопроизводителя Kia готовится представить новый Kia Sportage. В последний момент стало известно, что модель появится не только в стандартном и во вседорожном исполнении. Об этом пишут «Автоновости дня».

В США этот стандарт называется X-Pro. Кроссоверы в таком исполнении отличаются собственным дизайном бамперов, оригинальными на 17 дюймов дисками с резиной BF Goodrich. Кроме того модель оснащена подогревом лобового стекла с форсунками омывателя, а также новым режимом трансмиссии «Снег»

Россиянам новый Sportage будет доступен с двумя бензиновыми «атмосферниками», рассчитанными на объем 2,0 и 2,5 литра, агрегированными с тремя разными трансмиссиями и передним либо полным приводом.

Ранее компания Kia запустила прием заказов в РФ на фастбэк Stinger 2022 модельного года. Версия отличается новым логотипом южнокорейской марки.

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kia автомобиль sportage
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