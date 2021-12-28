Kia выводит на российский рынок пятую модель Sportage

Москва, 28 декабря. Российский филиал автопроизводителя Kia готовится представить новый Kia Sportage. В последний момент стало известно, что модель появится не только в стандартном и во вседорожном исполнении. Об этом пишут «Автоновости дня».

В США этот стандарт называется X-Pro. Кроссоверы в таком исполнении отличаются собственным дизайном бамперов, оригинальными на 17 дюймов дисками с резиной BF Goodrich. Кроме того модель оснащена подогревом лобового стекла с форсунками омывателя, а также новым режимом трансмиссии «Снег»

Россиянам новый Sportage будет доступен с двумя бензиновыми «атмосферниками», рассчитанными на объем 2,0 и 2,5 литра, агрегированными с тремя разными трансмиссиями и передним либо полным приводом.

Ранее компания Kia запустила прием заказов в РФ на фастбэк Stinger 2022 модельного года. Версия отличается новым логотипом южнокорейской марки.