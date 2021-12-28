Astra Militarum: фильм «Гранит» демонстрирует образ настоящего мужчины

Москва, 28 декабря. «Турист», «Солнцепек» и «Гранит», премьера которого состоялась сегодня в 23:20 на телеканале НТВ, стали основой киновселенной о российских героях, считает Комиссар Яррик, руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum.

«На мой взгляд, выход фильма "Гранит", посвященного героизму русских специалистов в далеком Мозамбике, — это важный шаг в становлении современной российской внутренней мифологии. Мы создаем кино, на основе которого следующее поколение задумается о таких вещах, как патриотизм, служение Родине, о долге и чести. В этом, как мне кажется, безусловный плюс данной кинокартины. Приведу пример из собственной жизни: во многом то, что лично мое внимание привлекли локальные военные конфликты, связано с отечественными фильмами 2000-х годов, в которых осмысливался подвиг российских солдат в Чечне и где объяснялась необходимость борьбы с террористическим подпольем. Мое поколение смотрело фильмы типа "Войны" Балабанова или сериала "Грозовые ворота", а следующее будет смотреть "Гранита"», — заявил Комиссар Яррик.

кадр из фильма «Гранит» /

Собеседник ФАН отметил, что российские герои выгодно отличаются от вымышленных западных кумиров в цветных трико и карикатурных злодеев. По словам военного аналитика, отечественный кинопром подарил зрителям образ настоящего мужчины:

«Отмечу еще один любопытный момент. Современный кинобизнес – что в США, что у нас – мыслит масштабно, создает целые миры в пространстве кинокадра. Однако, если Запад горячо приветствует киновселенную Marvel, в которой вымышленные супергерои борются с вымышленными злодеями в абсолютно компьютерной (неживой!) реальности, у нас появилась своя киновселенная героев. В отличие от эгоистичных мужиков в нелепых трико из западных комиксов, у нас представлен сильный и мужественный российский специалист в камуфляже и с автоматом, плоть от плоти земли русской. Наши герои работают четко и слаженно, не разводят споры в своем окружении на пустом месте, не меряются, у кого "калаш" длиннее. Наши соотечественники на экране героически защищают людей и противостоят терроризму — и это создает для нас, гражданских, повод для гордости за таких мужиков».

wikipedia.org / Cpl. Scott Schmidt

Живая съемка стала одним из главных достоинств новинки, уверен военный обозреватель. По мнению эксперта, никакие спецэффекты не смогут заменить реальные пейзажи, которые идеально передают дух Мозамбика.

«Фильмы "Турист", "Солнцепек" и "Гранит" — отлично сделанные киноработы, с сочной картинкой, которая показывает режиссеров и операторов мастерами своего дела. Все снимается не на "зеленом экране", как в Голливуде, а в настоящей Африке, фотографически точно отражая местный колорит. Запад, кстати, такие "натурные" фильмы с минимумом компьютерной графики снимать почти разучился — на память приходит только последний "Безумный Макс", который снимался вживую со всеми взрывами и авариями. А у нас зато сохраняется традиция честной съемки на местах, что, кстати, всегда очень рискованно, и я благодарю наших киношников, которые не побоялись этих рисков», — отметил Комиссар Яррик.

wikipedia.org / Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Эксперт уверен, что подобные «Граниту» фильмы вносят большой вклад в воспитание молодого поколения. Российские боевики показывают, как хорошо подготовлены соотечественники и какие важные задачи они выполняют во всех уголках земного шара:

«Важно и то, что наша киновселенная несет огромный внутренний потенциал для страны. Такие фильмы помогают нам осознать место современной России в условиях бурно кипящего мирового котла. Мы показываем в фильмах собственную эффективность и утверждаемся на мировой арене. Новые поколения, посмотревшие подвиги русских мужиков в далекой Африке, смогут поверить в свои силы и в возможности России занять достойное место в мировой системе координат».

Российский боевик показали в эфире телеканала НТВ 28 декабря в 23:20. Фильм рассказывает о работе россиян в Мозамбике. Главным героем премьеры стал отечественный инструктор с позывным Гранит.

Режиссером-постановщиком выступил Денис Нейманд. Главные роли исполнили актеры Олег Чернов, Евгений Терских, Александр Барановский, Марк Гаврилов, Игорь Филиппов, Мексес Мабессимо и другие.