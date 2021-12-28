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Полузащитник «Динамо» Захарян признался, что готов стать капитаном сборной России

Спорт
Полузащитник «Динамо» Захарян признался, что готов стать капитаном сборной России
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Москва, 28 декабря. Игрок столичного «Динамо» Арсен Захарян заявил, что готов стать капитаном российской футбольной сборной.

Арсен Захарян 28 декабря получил престижную награду «Первая пятерка», которую вручают лучшему молодому футболисту года в РПЛ. После торжественной церемонии 18-летний полузащитник ответил на вопросы журналистов «Чемпионата». Захарян, который осенью провел первый матч за сборную России по футболу, признался, что не прочь стать капитаном национальной команды.

«Я готов. Почему нет?» — сказал Захарян.

Ранее бывший вратарь сборной России Владимир Габулов занял пост генерального директора «Химок». О назначении бронзового призера чемпионата Европы 2008 года сообщила пресс-служба клуба из Московской области.

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футбол сборная россии капитан Захарян
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