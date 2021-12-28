Эксперт «Деловой России» прогнозирует 30-процентное падение рентабельности предприятий общепита в 2022 году

Координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов назвал главными итогами «пандемийного» делового года качественный сдвиг во взаимоотношениях бизнес-сообщества с органами государственной власти, прежде всего на федеральном уровне, стремительное развитие девелоперского рынка в Санкт-Петербурге и цифровизацию производственных процессов. В то же время эксперт сожалеет о медленном развитии программ государственно-частного партнерства в реализации инфраструктурных проектов Санкт-Петербурга.
Большим достижением в сфере создания благоприятного предпринимательского климата эксперт считает подписание Декларации о взаимодействии крупного бизнеса и субъектов малого и среднего предпринимательства.
«Это одно из новых и абсолютно нетрадиционных направлений взаимодействия, потому что малый и средний бизнес всегда жаловались на то, что они не могут получить доступ к серьезным государственным контрактам. Этот документ позволит компаниям малого и среднего предпринимательства участвовать в распределении большого куска пирога, который раньше полностью забирал крупный бизнес», — отметил Дмитрий Панов.
Усиление взаимодействия бизнес-сообщества с органами госуправления в решении многих проблем, в том числе связанных с преодолением угроз, возникших в результате пандемии коронавируса, эксперт считает одним из основных трендов уходящего года.
«Основной тренд 2021 года — это отсутствие необходимости ругать власть. Сейчас, если ты хочешь добиться каких-то успехов, тебе не надо ругать власть, не надо из бомбоубежища какие-то пакости бросать в эфир. Люди дела сегодня объединяются в группы, присоединяются к различным деловым союзам. За 2020–2021 годы было создано много консультативных органов, которые дают возможность решать насущные для бизнеса проблемы в плотном взаимодействии с органами госвласти. Это важный тренд», — заявил Дмитрий Панов.
В прошедший год, по словам депутата, хорошую динамику роста показали предприятия, чей экспорт сориентирован на зарубежные рынки, фармацевтические предприятия, удовлетворяющие растущий спрос на медикаменты и предметы личной гигиены, IT-компании, внедряющие цифровые технологии на производстве, а также девелоперские компании, специализирующиеся на строительстве объектов жилой недвижимости.
«Если раньше стоимость земельных участков под строительство жилья класса «комфорт» составляла 16–17 тысяч рублей за квадратный метр, то сейчас эта цена начинается в районе 40–50 тысяч рублей за квадратный метр. То есть стоимость земельных участков в Санкт-Петербурге выросла в три раза, но самое главное, такие участки практически все разобрали. Вместе с этим мы видим тренд прихода в Санкт-Петербург новых девелоперских компаний из регионов», — отметил Дмитрий Панов.
Основными негативными трендами прошедшего года эксперт назвал инфляцию, рост цен на услуги и товары, а также дефицит рабочей силы.
«Из-за пандемии произошли разрывы в производственных цепочках, в результате выросла стоимость не только сыпучих материалов, но также металлов и других материалов, используемых в строительстве. Это привело к росту стоимости объектов жилой недвижимости и инфраструктурных проектов. Правительство сейчас ищет механизмы снижения себестоимости, потому многие инфраструктурные проекты вроде строительства новых магистралей, которые станут питающими артериями нашей страны, очень сильно дорожают», — рассказал депутат.
Из-за недостатка рабочей силы в Санкт-Петербурге, по его словам, страдают многие предприятия, в том числе крупные промышленные гиганты, такие как АО «Северный пресс», производящий ракеты «Циркон», вакансии в котором открыты на 20% рабочих мест. Решение проблемы подготовки профессиональных рабочих кадров, считает Дмитрий Панов, является одной из основных задач для Санкт-Петербурга в ближайшие годы.
Не менее важной для города эксперт считает проблему низкой вовлеченности в реализацию инфраструктурных проектов частных предприятий, прежде всего компаний малого и среднего бизнеса.
«В Москве идет строительство транспортно-пересадочных узлов на условиях государственно-частного партнерства. Наш город в последнее время фокусировался на крупных госкорпорациях. Однако в городе много предприятий среднего и малого бизнеса, которые готовы стать серьезными партнерами при реализации инфраструктурных проектов», — рассказал депутат.
Если чиновники городского правительства перестанут игнорировать возможности петербургского бизнес-сообщества, проблема развития дорожно-транспортной инфраструктуры, развития промышленных территорий вроде «Красного треугольника» или бывшей стройплощадки комплекса защитных сооружений в районе Горской решится очень быстро, отметил Дмитрий Панов.
Вместе с тем депутат ждет от правительства Санкт-Петербурга мер поддержки предприятий малого бизнеса, работающих в индустрии питания и развлечений. По его прогнозам, введение системы QR-кодов для посещения торгово-развлекательных комплексов, кафе и ресторанов приведет в 2022 году к 30-процентному сокращению прибыли предприятий, занятых в этой сфере.
«2022 год — это год не только надежд, но и опасений. Принимая во внимание положение о внедрении QR-кодов, которое будет реализовано в отношении предприятий общепита и торговых центров, мы предвидим сокращение их рентабельности в районе 30%. У этих предприятий будут серьезные проблемы», — отметил Дмитрий Панов.