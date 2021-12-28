Эксперт «Деловой России» прогнозирует 30-процентное падение рентабельности предприятий общепита в 2022 году

Координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов назвал главными итогами «пандемийного» делового года качественный сдвиг во взаимоотношениях бизнес-сообщества с органами государственной власти, прежде всего на федеральном уровне, стремительное развитие девелоперского рынка в Санкт-Петербурге и цифровизацию производственных процессов. В то же время эксперт сожалеет о медленном развитии программ государственно-частного партнерства в реализации инфраструктурных проектов Санкт-Петербурга.

Большим достижением в сфере создания благоприятного предпринимательского климата эксперт считает подписание Декларации о взаимодействии крупного бизнеса и субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Это одно из новых и абсолютно нетрадиционных направлений взаимодействия, потому что малый и средний бизнес всегда жаловались на то, что они не могут получить доступ к серьезным государственным контрактам. Этот документ позволит компаниям малого и среднего предпринимательства участвовать в распределении большого куска пирога, который раньше полностью забирал крупный бизнес», — отметил Дмитрий Панов.

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Усиление взаимодействия бизнес-сообщества с органами госуправления в решении многих проблем, в том числе связанных с преодолением угроз, возникших в результате пандемии коронавируса, эксперт считает одним из основных трендов уходящего года.

«Основной тренд 2021 года — это отсутствие необходимости ругать власть. Сейчас, если ты хочешь добиться каких-то успехов, тебе не надо ругать власть, не надо из бомбоубежища какие-то пакости бросать в эфир. Люди дела сегодня объединяются в группы, присоединяются к различным деловым союзам. За 2020–2021 годы было создано много консультативных органов, которые дают возможность решать насущные для бизнеса проблемы в плотном взаимодействии с органами госвласти. Это важный тренд», — заявил Дмитрий Панов.

В прошедший год, по словам депутата, хорошую динамику роста показали предприятия, чей экспорт сориентирован на зарубежные рынки, фармацевтические предприятия, удовлетворяющие растущий спрос на медикаменты и предметы личной гигиены, IT-компании, внедряющие цифровые технологии на производстве, а также девелоперские компании, специализирующиеся на строительстве объектов жилой недвижимости.

Федеральное агентство новостей /

«Если раньше стоимость земельных участков под строительство жилья класса «комфорт» составляла 16–17 тысяч рублей за квадратный метр, то сейчас эта цена начинается в районе 40–50 тысяч рублей за квадратный метр. То есть стоимость земельных участков в Санкт-Петербурге выросла в три раза, но самое главное, такие участки практически все разобрали. Вместе с этим мы видим тренд прихода в Санкт-Петербург новых девелоперских компаний из регионов», — отметил Дмитрий Панов.

Основными негативными трендами прошедшего года эксперт назвал инфляцию, рост цен на услуги и товары, а также дефицит рабочей силы.

«Из-за пандемии произошли разрывы в производственных цепочках, в результате выросла стоимость не только сыпучих материалов, но также металлов и других материалов, используемых в строительстве. Это привело к росту стоимости объектов жилой недвижимости и инфраструктурных проектов. Правительство сейчас ищет механизмы снижения себестоимости, потому многие инфраструктурные проекты вроде строительства новых магистралей, которые станут питающими артериями нашей страны, очень сильно дорожают», — рассказал депутат.

Невские Новости / Сергей Борода

Из-за недостатка рабочей силы в Санкт-Петербурге, по его словам, страдают многие предприятия, в том числе крупные промышленные гиганты, такие как АО «Северный пресс», производящий ракеты «Циркон», вакансии в котором открыты на 20% рабочих мест. Решение проблемы подготовки профессиональных рабочих кадров, считает Дмитрий Панов, является одной из основных задач для Санкт-Петербурга в ближайшие годы.

Не менее важной для города эксперт считает проблему низкой вовлеченности в реализацию инфраструктурных проектов частных предприятий, прежде всего компаний малого и среднего бизнеса.

«В Москве идет строительство транспортно-пересадочных узлов на условиях государственно-частного партнерства. Наш город в последнее время фокусировался на крупных госкорпорациях. Однако в городе много предприятий среднего и малого бизнеса, которые готовы стать серьезными партнерами при реализации инфраструктурных проектов», — рассказал депутат.

Федеральное агентство новостей /

Если чиновники городского правительства перестанут игнорировать возможности петербургского бизнес-сообщества, проблема развития дорожно-транспортной инфраструктуры, развития промышленных территорий вроде «Красного треугольника» или бывшей стройплощадки комплекса защитных сооружений в районе Горской решится очень быстро, отметил Дмитрий Панов.

Вместе с тем депутат ждет от правительства Санкт-Петербурга мер поддержки предприятий малого бизнеса, работающих в индустрии питания и развлечений. По его прогнозам, введение системы QR-кодов для посещения торгово-развлекательных комплексов, кафе и ресторанов приведет в 2022 году к 30-процентному сокращению прибыли предприятий, занятых в этой сфере.