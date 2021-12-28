Елена Валюшкина вспомнила ухаживания Олега Меньшикова в студенчестве

Москва, 28 декабря. Актриса Елена Валюшкина призналась, что была окружена мужским вниманием в юности. По словам кинозвезды, одним из ее воздыхателей был артист Олег Меньшиков.

Звезда комедии «Я худею» Елена Валюшкина стала гостьей в новом эпизоде программы «Судьба человека». Артистка вспомнила студенческие годы в беседе с ведущим Борисом Корчевниковым: в юности она не была обделена вниманием. Так, Валюшкина принимала ухаживания от звезды Олега Меньшикова.

«Олег Меньшиков действительно за мной ухаживал. Теперь он в этом не признается. Он был влюблен. Там даже были такие драки за меня», — поделилась артистка.

Помимо Меньшикова, к актрисе проявляли знаки внимания и другие ухажеры. Некоторые из них задаривали звезду подарками, не пропускали ее экзамены и пытались добиться взаимности. Но в тот момент актриса уже была влюблена в своего преподавателя Леонида Фомина, за которого в итоге вышла замуж, передает «Вечерняя Москва».

Актер Вениамин Смехов также вспомнил слухи о романе с актрисой Маргаритой Тереховой в программе «Судьба человека». Артист признался, что не пытался начать отношения с коллегой по съемкам в экранизации «Мушкетеров», но считает ее необыкновенной женщиной.