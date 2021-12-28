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Microsoft признала проблемы Windows 11 c цветопередачей

Технологии
Microsoft признала проблемы Windows 11 c цветопередачей
microsoft.com  /  Microsoft

Москва, 28 декабря. Специалисты компании Microsoft признали новые проблемы в операционной системе Windows 11, сообщает издание Windows Latest.

Пользователи ранее пожаловались на некорректную передачу света при работе на графических программах Windows 11. Представители Microsoft позже заявили, что обновления сторонних приложений не исправят проблемы.

Специалисты заявили, что ошибка в передаче цвета была связана с неправильной обработкой информации с помощью API Win32. В корпорации пообещали исправить подобные недочеты в ближайших обновлениях ОС.

Ранее сообщалось, что Microsoft выпустила большую подборку обновлений для своих операционных систем: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 и Windows 7.

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microsoft windows компьютер
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