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«Гранит» заменяет голливудский ширпотреб: публицист Кимаковский о премьере фильма

Общество
«Гранит» заменяет голливудский ширпотреб: публицист Кимаковский о премьере фильма
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Фильм «Гранит» формирует русский культурный код и заменяет голливудский ширпотреб на качественный отечественный продукт. Таким мнением поделился в беседе с ФАН публицист и эксперт по ядерной безопасности Игорь Кимаковский.

Премьера картины «Гранит», рассказывающей о российских инструкторах в Мозамбике, прошла 28 декабря в 23:20 на телеканале НТВ.

«Настало и наше время в художественных образах воспевать современников, способных на подвиг, настоящий мужской поступок. Приятно, что наш кинематограф начал снимать такие картины. Фильмы «Шугалей», «Солнцепек», «Турист», «Гранит» — это настоящее событие для всех тех, кто с оружием в руках защищал и защищает интересы России в самой стране и за ее пределами», — сказал публицист.

Игорь Кимаковский также отметил, что, на его взгляд, каждая категория населения сможет найти для себя в ленте что-то свое.

«Таких фильмов должно становиться больше. Для бывалых такие фильмы — гордость. Для молодежи и начинающих жить по принципам суровых и настоящих мужчин — наша история в нашем понимании, понимание русской души, формирование наших культурных основ. Для общества — замена на отечественный качественный кинопродукт голливудского ширпотреба», — пояснил собеседник ФАН.

«Гранит» заменяет голливудский ширпотреб»: публицист Кимаковский о премьере фильма
кадр из фильма «Гранит» /

В завершение он добавил, что идейная составляющая фильма «Гранит» совпадает с актуальной политической повесткой в нашей стране.

«Президент Владимир Путин в валдайской речи заявил о том, что надо отстаивать наши консервативные ценности. Фильмы с сюжетной линией, показанной в фильме «Гранит», — неотъемлемая часть тех инструментов, которые позволят нам формировать наш русский культурный код», — подытожил эксперт по ядерной безопасности.

Ранее креативный продюсер Генрих Кен в беседе с ФАН отметил, что российские зрители долго ждали фильмы вроде «Гранита». По его словам, наше кино стало восприниматься как самостоятельный продукт.

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кино гранит кимаковский
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