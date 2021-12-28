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Первый в 2022 году парад планет смогут наблюдать россияне в новогодние каникулы

Общество
Первый в 2022 году парад планет смогут наблюдать россияне в новогодние каникулы
artleo.com

Москва, 28 декабря. Ряд необычных небесных явлений ожидается в начале 2022 года. Уже в период новогодних каникул жители России смогут увидеть парад планет.

Зимними вечерами, примерно с 16:00 до 18:00, на небе можно будет наблюдать сразу все планеты Солнечной системы, кроме Марса. Парад продлится вплоть до Рождества, 7 января. Об этом рассказали специалисты Московского планетария.

Также 3 января состоится звездопад. В пик активности небесного потока Квадрантиды ожидается до 120 метеоров в час. Отмечается, что лучшее время для наблюдений будет с полуночи и до рассвета.

Сразу два затмения можно будет наблюдать, находясь на территории России, в 2022 году. Во время первого небесного явления диск Луны закроет планету Уран. Об этом сообщил генеральный директор Иркутского планетария Павел Никифоров.

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