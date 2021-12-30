Историк Белаш сравнил фильм «Гранит» с западными аналогами: выше на несколько голов

Москва, 30 декабря. Не ожидал, что в кино о современном Мозамбике упомянут советских инструкторов 70-80-х годов, очень приятно. Такой отзыв после просмотра фильма «Гранит» оставил известный историк и журналист Евгений Белаш.

На личной странице в соцсети Facebook ученый сообщил, что по стилистике последняя картина, повествующая о работе отечественных специалистов, очень напоминает вышедший ранее «Турист». Однако при этом в ней «более жестко показаны милые местные обычаи — вербовка рекрутов и прочее».

«Если брать аналоги — "Кровавый алмаз", прости, господи — "Львица", "Побег из Могадишо", "Война волков", "Операция в Красном море" — то "Гранит" выше на несколько голов. Например, в "Могадишо" местные — просто толпа зергов (вымышленная раса из компьютерной игры StarCraft. — Прим. ФАН). Здесь их характеры раскрыты едва ли не лучше, чем у главных героев. И местный колорит великолепен», — пишет Белаш.

Особенно историк отметил концовку картины, «судя по финальным титрам, именно так в реале и было» (редакция не приводит подробности, чтобы не портить впечатления для тех, кто еще не успел посмотреть «Гранит». — Прим. ФАН).

«Природа очень хорошо снята — что редко умеют. А вот духота показана всего однажды. У нас могут делать достойные боевики по реальным событиям», — заключил журналист.

Премьера «Гранита» состоялась на телеканале НТВ 28 декабря в 23:20. Фильм повествует о деятельности российских инструкторов на территории Мозамбика в 2019 году. Главный герой картины имеет позывной, аналогичный названию.

кадр из фильма «Гранит» /

Режиссером-постановщиком выступил Денис Нейманд. Главные роли исполняют актеры Олег Чернов, Евгений Терских, Александр Барановский, Марк Гаврилов, Игорь Филиппов, Мексес Мабессимо и другие.

Положительные отзывы о новой киноленте уже оставили аналитик Борис Рожин, член Диссертационного совета в РАНХиГС при президенте РФ Андрей Кошкин, военный эксперт Алексей Леонков, обозреватель Алексей Суконкин и руководитель Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.