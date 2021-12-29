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«Даже на войне у человека есть выбор»: исполнитель главной роли в «Граните» рассказал о сути фильма

Общество
«Даже на войне у человека есть выбор»: исполнитель главной роли в «Граните» рассказал о сути фильма
 /  ФБА «Экономика сегодня»

Состоялась премьера фильма «Гранит». Это идейное продолжение ранее выходившей серии боевиков. Предыдущий фильм «Турист» повествовал о работе российских инструкторов в Африке. Новинка кино рассказывает о событиях 2019 года в Мозамбике. Впечатлением о работе в этом проекте в интервью ФАН поделился российский актер Олег Чернов, сыгравший главную роль. 

«Такие фильмы не только сегодня, но и всегда нужно снимать. Они о простых людях, которых вокруг нас много. Но именно на них в определенный момент истории держится мир. Именно на плечах таких людей, собственно говоря, сегодня и держится наша с вами безопасность. На таких людей всегда можно положиться. На что нужно обратить внимание зрителю? На то, что даже на войне в таких условиях у человека всегда есть выбор. Как у Достоевского: «Бездна над человеком, бездна под человеком». Всегда есть выбор, шагнуть в нее окончательно или все же сохранить себя», — поделился Олег Чернов. 

Премьера боевика «Гранит» состоялась во вторник, 28 декабря, в 23:20 на телеканале НТВ. Сюжет картины рассказывает о работе российских инструкторов в Мозамбике, а главным героем в нем стал отечественный специалист с аналогичным названию картины позывным. Режиссером-постановщиком выступил Денис Нейманд. Главные роли исполняют актеры Олег Чернов, Евгений Терских, Александр Барановский, Марк Гаврилов, Игорь Филиппов и Мексес Мабессимо.

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гранит олег чернов
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