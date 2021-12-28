Египет и Китай договорились о производстве экологически чистых автобусов

Каир, 28 декабря. Египетская Geyushi Motors и китайская компания Weichai, входящая в состав гиганта Shandong Heavy Industry Group, заключили два соглашения о сотрудничестве в области машиностроения.

Подписание состоялось в столице североафриканской республики при участии представителей обеих стран. Сделка подразумевает совместное производство автобусов, а также включает выпуск экологически чистых генераторов, двигателей и электростанций.

Министр торговли и промышленности Египта Невин Гамеа, присутствовавшая при заключении договоренностей, отметила, что эти шаги осуществляются в рамках политики ведомства, направленной на усиление местной промышленности. Руководство поддерживает тенденцию к использованию экологических автобусов в свете реализации президентской инициативы по внедрению транспорта, работающего на чистой энергии.

По словам Гамеа, сделка поспособствует обмену промышленными технологиями между двумя государствами, а также расширению торгового сотрудничества.

Ранее президент Абдель Фаттах ас-Сиси проинспектировал строительство Парка солнечной энергии Бенбан. Объект возводится на юго-западе страны в рамках национальной программы по плавному переходу к возобновляемым источникам.