Вашингтон, 28 декабря. Результат предстоящих переговоров Россия-НАТО определит уровень неуверенности и даже страха США.

А страх этот в данный момент просто зашкаливает, судя по дошедшей до абсурда антироссийской истерии в западных медиа. Получился даже своеобразный парадокс — чем больше крупнейшие СМИ коллективного запада нагнетают обстановку, пытаясь сорвать переговоры высокого уровня между США и Россией, тем больше вероятность того, что они все-таки состоятся.

Таким мнением с гостями студии политического ток-шоу «60 минут» поделился политический эксперт Дмитрий Егорченков, иронично отметив, что информационную кампанию, запущенную частью западных элит для срыва диалога Вашингтона и Москвы, сейчас можно поместить только в рубрику «забавная психиатрия». Даже многие политики высшего звена публично демонстрируют свою некомпетентность, просто не понимая, что они говорят с трибун. Но все эти силы, сами того не понимая, работают с прямо противоположным потенциалом, разгоняя панику только в американском лагере, закрепляя тем самым тот факт, что переговоры несомненно состоятся и Вашингтон будет готов идти на серьезные уступки.

ПолитРоссия /

«Эти переговоры не могут не состояться, так как американцы прекрасно понимают, что разговаривать придется. Мост не мост, но понтон кидать точно надо. И мосты в этой ситуации наводит страх США. Без этого диалога все сегодня скатиться совсем уж в непредсказуемую историю, а американцы не могут сейчас сказать, чем это закончится. Они не уверены в своих силах. У них не хватает ни экономических рычагов, чтобы победить, ни военных рычагов, чтобы одержать уверенную победу в прямом противостоянии. Причем как в короткой перспективе, так и в длинной. США понимают, что все это может закончится очень нехорошими для них альянсами России с другими крупными игроками, которые тоже захотят поучаствовать в, скажем так, дотаптывании американской экономики. Поэтому США боятся перед переговорами с РФ, и очень сильно. И это хорошо», — заверил зрителей политолог.

Егорченков также отметил, что на фоне такой напряженности в Вашингтоне растерялись и крупные европейские игроки. В ЕС не понимают, что будет дальше, многие боятся, того, что США и РФ обо всем договорятся и придется в срочном порядке полностью менять риторику. Особенно волнуются колонии США вроде Прибалтики, Польши и Украины, поэтому только оттуда сегодня и доносятся пуще прежнего традиционные русофобские вопли. Созданный Западом круговорот страха, как это ни странно, сможет на этот раз сыграть на руку РФ, заставив Вашингтон выполнить все выдвинутые Москвой требования.

Ранее бывший народный депутат Куликов предсказал возвращение Украины под крыло РФ из-за венесуэльского козыря Москвы.