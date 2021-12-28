Политик Малджери предложил казнить генерала ВС США Милли за звонок в Китай

Вашингтон, 28 декабря. Кандидат в Палату представителей США от Республиканской партии Ной Малджери выступил с предложением казнить американского генерала.

В ходе интервью изданию Veterans in Politics Малждери заявил, что председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли необходимо лишить жизни за звонок в Китай ради предотвращения войны. Политик считает, что для этого не нужно собирать членов комиссии конгресса для расследования преступлений.

«Он солдат действующей службы. Просто созовите военный трибунал и забудьте об этом», — высказался кандидат от штата Невада.

Если военный трибунал признает его виновным, Милли должны повесить, заключил Малджери.

Ранее в СМИ опубликовали отрывок из книги помощника редактора издания Боба Вудворда и национального политического репортера Роберта Коста, где говорилось, что Милли созвонился с китайским генералом Ли Цзочэном из Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В ходе беседы американец заверил китайского коллегу, что США не будут нападать на Китай. Если же такое решение будет принято, Милли обязательно предупредит Пекин.