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Политик Малджери предложил казнить генерала ВС США Милли за звонок в Китай

Политика
Политик Малджери предложил казнить генерала ВС США Милли за звонок в Китай
wikipedia.org  /  Chairman of the Joint Chiefs of Staff / CC BY 2.0

Вашингтон, 28 декабря. Кандидат в Палату представителей США от Республиканской партии Ной Малджери выступил с предложением казнить американского генерала.

В ходе интервью изданию Veterans in Politics Малждери заявил, что председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли необходимо лишить жизни за звонок в Китай ради предотвращения войны. Политик считает, что для этого не нужно собирать членов комиссии конгресса для расследования преступлений.

«Он солдат действующей службы. Просто созовите военный трибунал и забудьте об этом», — высказался кандидат от штата Невада.

Если военный трибунал признает его виновным, Милли должны повесить, заключил Малджери.

Ранее в СМИ опубликовали отрывок из книги помощника редактора издания Боба Вудворда и национального политического репортера Роберта Коста, где говорилось, что Милли созвонился с китайским генералом Ли Цзочэном из Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В ходе беседы американец заверил китайского коллегу, что США не будут нападать на Китай. Если же такое решение будет принято, Милли обязательно предупредит Пекин.

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