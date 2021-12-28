«Газпром» продолжает отказываться от мощностей трубопровода «Ямал — Европа»

Москва, 28 декабря. Российская компания «Газпром» по-прежнему не бронирует мощности газопровода «Ямал — Европа».

Корпорация-экспортер уже более недели оставляет невостребованными транзитные мощности газопровода. Это подтвердилось по итогам дополнительной ночной сессии аукциона 28 декабря, достоверность сведений подтверждает газотранспортный оператор Gascade.

Газопровод «Ямал — Европа» функционирует в реверсном режиме. Пониженный объем прокачки провоцирует рекордный рост цен на голубое топливо. Представители «Газпрома» утверждают, что готовы нарастить поставки и отвергают все обвинения в намеренном занижении объемов.

Украинская компания «Нафтогаз» ранее обратилась с просьбой к Еврокомиссии. Украинская сторона попросила европейцев обязать российскую компанию нарастить транзит через Украину.