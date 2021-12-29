«Когда профессионалы берут в руки автоматы»: блогер Манукян объяснил посыл фильма «Гранит»

Блогер и журналист Вадим Манукян, имеющий репутацию признанного эксперта в шоу-бизнесе, посоветовал своим подписчикам и всем телезрителям обязательно посмотреть фильм «Гранит» режиссера Дениса Нейманда по сценарию Владимира Измайлова.

Манукян высоко ценит создателей этой картины по предыдущим работам.

«Фильм от создателей «Туриста» и «Солнцепека» — это уже высокая планка, — отметил Манукян в беседе с корреспондентом ФАН. — Наши русские инструкторы по всему миру помогают возвращать жизнь в нормальное русло. Там, где США принесли свою «демократию» и потом успешно сбежали, поджав хвосты, нашим ребятам не остается ничего другого, как подчищать всю эту «террористическую свору», которую американцы кое-где после себя оставили».

Как и картина «Турист», фильм «Гранит», снятый в жанре боевика, основан на реальных событиях, происходивших в Африке совсем недавно.

«Наверняка «Гранит» позволит зрителям окунуться в эту атмосферу освобождения, которую несут герои картины. Наши инструкторы вытаскивают людей фактически из ада на Земле. И важная роль в этом процессе таких героев, как Гранит, лично для меня очевидна. Так что, думаю, хоть картина наверняка нелегкая — это прекрасное кино в преддверии Нового года. Оно, конечно, изобилует тяжелыми сценами, но главное в таких фильмах — это вера в счастливый финал. И не как в Голливуде, где клюква с сахаром, а с верой в светлое будущее, которое порой наступает, когда «профессионалы» берут в руки автоматы», — отметил Манукян.

События фильма «Гранит» (это позывной главного героя, русского инструктора) происходят в Мозамбике в 2019 году. На деревню, в которой живет маленький мальчик Жозе, нападают террористы, которые творят невообразимые жестокости. На помощь жителям деревни приходит русский инструктор, приехавший из Судана. Русскому парню удается мотивировать военных Мозамбика дать отпор бандитам, но самую трудную задачу Гранит оставляет себе…

В фильме снимались Олег Чернов, Евгений Терских, Александр Барановский, Марк Гаврилов, Игорь Филиппов, Мексес Мабессимо и другие.