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В Ираке задержаны шестеро подозреваемых в обстреле офиса китайской нефтекомпании

Весь мир
В Ираке задержаны шестеро подозреваемых в обстреле офиса китайской нефтекомпании
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Тюнников

Багдад, 28 декабря. Офис китайской нефтесервисной компании ZPEC у месторождения Гарраф в иракской провинции Ди Кар подвергся ракетному и пулеметному обстрелу. Об этом сообщила государственная Иракская нефтяная компания (IPC).

По словам сотрудников службы безопасности, инцидент произошел на рассвете 28 декабря. Единственная выпущенная ракета не взорвалась, пострадавших нет. Повреждения имущества ограничились пулевыми отверстиями в одном из трейлеров; арестованы шестеро подозреваемых.

IPC считает, что нападение произошло в рамках шантажа китайской компании с целью оказать на нее давление и заставить обеспечить рабочие места для местных жителей. Неизвестно, стоит ли за этим событием какая-либо организованная сила или же это инициатива отдельных граждан.

В настоящее время провинция Ди Кар сотрясается народными протестами, спровоцированными безработицей, низким уровнем жизни и коррупцией. 23 декабря свой пост добровольно покинул губернатор города Ан-Насырия, являющегося провинциальной столицей.

Данные события являются звеньями одной цепи, тянущейся с 2019 года. Тогда сотни тысяч жителей Ирака вышли на улицы, требуя решения проблем безработицы, нехватки электроэнергии, низкого уровня жизни, должностных злоупотреблений, влияния США и Ирана. Эти акции быстро переросли в масштабные беспорядки с сотнями убитых и тысячами раненых.

К тому моменту открытый этап разрушительной войны против «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) завершился, а уровень жизни рядового жителя не продемонстрировал заметного подъема. Это, в свою очередь, до сих пор подстегивает протестную активность.

Ирак является вторым по величине производителем сырой нефти в ОПЕК. На этот ресурс приходятся более 90% бюджетных поступлений республики. В ноябре страна экспортировала более 98 миллионов баррелей сырой нефти, что принесло ей свыше 7,6 миллиарда долларов по информации министерства нефти.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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нефть обстрел китай ирак
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