В Ираке задержаны шестеро подозреваемых в обстреле офиса китайской нефтекомпании

Багдад, 28 декабря. Офис китайской нефтесервисной компании ZPEC у месторождения Гарраф в иракской провинции Ди Кар подвергся ракетному и пулеметному обстрелу. Об этом сообщила государственная Иракская нефтяная компания (IPC).

По словам сотрудников службы безопасности, инцидент произошел на рассвете 28 декабря. Единственная выпущенная ракета не взорвалась, пострадавших нет. Повреждения имущества ограничились пулевыми отверстиями в одном из трейлеров; арестованы шестеро подозреваемых.

#BREAKING - Attack on a #Chinese company office in Gharraf oil field north of #DhiQar, #Iraq.



The attack was carried out using light machine guns and was preceded with a rocket strike. pic.twitter.com/XJR9NRjnfM — Al Sura (@AlSuraEnglish) December 27, 2021

IPC считает, что нападение произошло в рамках шантажа китайской компании с целью оказать на нее давление и заставить обеспечить рабочие места для местных жителей. Неизвестно, стоит ли за этим событием какая-либо организованная сила или же это инициатива отдельных граждан.

В настоящее время провинция Ди Кар сотрясается народными протестами, спровоцированными безработицей, низким уровнем жизни и коррупцией. 23 декабря свой пост добровольно покинул губернатор города Ан-Насырия, являющегося провинциальной столицей.

Reports of a rocket attack targeting on China's ???????? Zhongman Petroleum and Natural Gas Group (ZPEC) company operating within Al-Gharraf oil field in Al-Rifai district, north of Iraq's ???????? Dhi Qar Governorate



The rocket attack was followed by gunfire by unknown assailants https://t.co/jy8W7JQ4dE — Saad Abedine ???????????????? (@SaadAbedine) December 27, 2021

Данные события являются звеньями одной цепи, тянущейся с 2019 года. Тогда сотни тысяч жителей Ирака вышли на улицы, требуя решения проблем безработицы, нехватки электроэнергии, низкого уровня жизни, должностных злоупотреблений, влияния США и Ирана. Эти акции быстро переросли в масштабные беспорядки с сотнями убитых и тысячами раненых.

К тому моменту открытый этап разрушительной войны против «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) завершился, а уровень жизни рядового жителя не продемонстрировал заметного подъема. Это, в свою очередь, до сих пор подстегивает протестную активность.

Ирак является вторым по величине производителем сырой нефти в ОПЕК. На этот ресурс приходятся более 90% бюджетных поступлений республики. В ноябре страна экспортировала более 98 миллионов баррелей сырой нефти, что принесло ей свыше 7,6 миллиарда долларов по информации министерства нефти.

1 Организация запрещена на территории РФ.