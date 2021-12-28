Фигурантам дела об Аксайских рынках продлили арест до весны следующего года

Ростов-на-Дону, 28 декабря. Ленинский районный суд донской столицы продлил арест главным фигурантам дела об Аксайских рынках до апреля следующего года. Как пояснили в Ленинском суде, запрос на продление содержания был отправлен следователями.

Вадим Бабаев был задержан в апреле текущего года во время обысков на Аксайских рынках. Его обвинили в участии в преступном сообществе и в незаконном присвоении девяти земельных участков общей стоимостью более 450 млн рублей. Его отец Карим Бабаев, сдался самостоятельно в ноябре 2021 через какое-то время после объявления в розыск. Теперь они вместе останутся за решеткой до 11 апреля следующего года.

Ранее ФАН подробно рассказывал о деятельности преступного сообщества в Аксайском районе Ростовской области и о закрытии нескольких рынков. Все началось с задержания в апреле текущего года главы Аксайского района Виталия Борзенко, после чего по области прокатилась волна арестов.