Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 декабря 20:37
20:33
Происшествия
Адвокатов-взяточников осудят в Нижнем Новгороде
20:33
Политика
Коротченко назвал январь 2022 года определяющим месяцем в новейшей истории человечества
20:32
Общество
Netflix после жалобы на сериал «Эмили в Париже» пообещал корректнее изображать украинцев
20:30
Шоу-бизнес
Галкин и Лазарев высмеяли Бузову и ее песни
20:28
Происшествия
Молодой клиент умер в калининградской сауне
20:26
Общество
Вице-губернатор Петербурга пожелал горожанам верить в волшебство
20:25
Общество
Эксперт «Деловой России» прогнозирует 30-процентное падение рентабельности предприятий общепита в 2022 году
20:23
Общество
Глава Севастополя рассказал на пресс-конференции об итогах работы правительства за год
20:23
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев упрекнул Диму Билана в лицемерии после интервью Ксении Собчак
20:21
Общество
Эрмитаж опубликовал новогоднее видео с участием одного из своих котов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Елена Валюшкина призналась, что врачи считали ее бесплодной

  /   Обновлено: 28 декабря 2021 19:18
Шоу-бизнес
Елена Валюшкина призналась, что врачи считали ее бесплодной
Кадр из фильма «Love»

Москва, 28 декабря. Актриса Елена Валюшкина рассказала о попытках забеременеть, несмотря на неутешительный диагноз. Звезда призналась, что лишь чудом смогла осуществить мечту о семье.

Елена Валюшкина не только построила успешную карьеру в кино, но и вырастила двоих детей — дочь Марию и сына Василия. Артистке удалось стать матерью дважды, хотя в первом браке ей никак не удавалось забеременеть. Кроме того, врачи были уверены, что ее попытки обернутся неудачей. Об этом звезда рассказала в программе «Судьба человека».

«У меня был диагноз — 100% бесплодие. Мне сделали очень много операций. Периодически пила таблетки, что-то колола. К сожалению, просто судьба», — поделилась актриса.

Валюшкина перенесла несколько операций и процедуру ЭКО, но так и не добилась поставленной цели. Однако во втором браке с актером Александром Яцко звезда наконец осуществила мечту о детях. Несмотря на это, ее отношения с супругом обернулись провалом. Валюшкина призналась, что сомневается в верности своего бывшего мужа.

Телеведущая Елена Николаева стала матерью меньше недели назад. Несмотря на недавнее рождение первенца, артистка отказалась от перерыва в карьере и вернулась в шоу «Утро России».

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Елена Валюшкина призналась, что врачи считали ее бесплодной
здоровье судьба человека Валюшкина
Комментировать