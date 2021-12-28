Елена Валюшкина призналась, что врачи считали ее бесплодной

Москва, 28 декабря. Актриса Елена Валюшкина рассказала о попытках забеременеть, несмотря на неутешительный диагноз. Звезда призналась, что лишь чудом смогла осуществить мечту о семье.

Елена Валюшкина не только построила успешную карьеру в кино, но и вырастила двоих детей — дочь Марию и сына Василия. Артистке удалось стать матерью дважды, хотя в первом браке ей никак не удавалось забеременеть. Кроме того, врачи были уверены, что ее попытки обернутся неудачей. Об этом звезда рассказала в программе «Судьба человека».

«У меня был диагноз — 100% бесплодие. Мне сделали очень много операций. Периодически пила таблетки, что-то колола. К сожалению, просто судьба», — поделилась актриса.

Валюшкина перенесла несколько операций и процедуру ЭКО, но так и не добилась поставленной цели. Однако во втором браке с актером Александром Яцко звезда наконец осуществила мечту о детях. Несмотря на это, ее отношения с супругом обернулись провалом. Валюшкина призналась, что сомневается в верности своего бывшего мужа.

Телеведущая Елена Николаева стала матерью меньше недели назад. Несмотря на недавнее рождение первенца, артистка отказалась от перерыва в карьере и вернулась в шоу «Утро России».