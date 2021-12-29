Герман Владимиров о фильме «Гранит»: Он объясняет кто есть кто на мировой арене

Новая плеяда фильмов о работе российских инструкторов в дальних странах, в том числе последняя лента «Гранит», развеивают слухи и рассказывают, что в реальности делают специалисты в Африке. Такое мнение в беседе с ФАН озвучил член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям, руководитель просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров.

«Фильм «Гранит» точно передает ту атмосферу, мотивацию и объясняет, зачем они там находятся. Мне кажется, что это основная задача этого фильма. Когда так называемый коллективный Запад устанавливал свой контроль над африканскими республиками, ставилась следующая задача — взять под свой контроль недра, полезные ресурсы. А люди отходили на второй план. И что в итоге мы сейчас видим? Что Европу просто разрывает из-за миграционного кризиса. А что они хотели? Они устроили там хаос, бардак», — заявил Владимиров.

Собеседник ФАН отметил, что именно такие фильмы, как «Гранит», позволяют расставить все на свои места и понять, кто есть кто в мировой политике.

«Мы помним, как в советское время наши были на Кубе, во Вьетнаме, других странах. Так туда приходило образование, медицина, культура. Где наши, там нет боли, ужаса, страха. А Запад это все сеет. У него стоят другие задачи. Мы видим это по 20-летнему пребыванию американцев в Афганистане. Поэтому весь этот так называемый коллективный Запад с так называемыми нашими американскими партнерами нас и не любит. Мы — последний оплот человечности в полном смысле этого слова», — объяснил свою позицию Владимиров.

Премьера боевика «Гранит» состоялась во вторник, 28 декабря, в 23:20 на телеканале НТВ. Сюжет картины рассказывает о работе российских инструкторов в Мозамбике, а главным героем стал отечественный специалист с аналогичным названию картины позывным. Режиссером-постановщиком выступил Денис Нейманд. Главные роли исполняют актеры Олег Чернов, Евгений Терских, Александр Барановский, Марк Гаврилов, Игорь Филиппов и Мексес Мабессимо.