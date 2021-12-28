Forbes: отправка самолетов ВВС США к границам России стала важным сигналом Пентагона

Вашингтон, 28 декабря. Полет разведывательных самолетов ВВС США у границ России имеет скрытую подоплеку, заявил американский военный эксперт Дэвид Экс.

В публикации для издания Forbes он рассказал, зачем США направили самолеты-разведчики к границам РФ. Эксперт пишет, что 28 декабря впервые американские ВВС провели военную операцию в украинском воздушном пространстве. В организованной Пентагоном миссии были задействованы самолет наземного наблюдения E-8C и разведывательный борт RC-135V, передает «ПолитРоссия».

Эксперт не исключает, что американская авиация собирала данные о российских войсках в интересах Украины. По его словам, самолеты E-8 и RC-135 прекрасно работают в паре. Первый обнаруживает танки и другую технику, а второй анализирует полученную информацию.

Аналитик обратил внимание, что операция проводилась на фоне предостережений МИД РФ, который призвал НАТО отказаться от размещения боевых систем на Украине. Экс говорит, что экипажи разведывательных самолетов специально не выключили транспондеры, которые позволяют отследить их перемещение, в ходе полета у границ России. Таким образом Пентагон послал важный сигнал Москве.

«Эта миссия была чем-то большим, чем попытка слежки за русскими войсками. Это было заявление администрации (президента США Джо) Байдена российской стороне», — объяснил эксперт.

Ранее в российском МИД заявили, что Москва должна быть готова к любым неадекватным шагам Вашингтона. Там также прокомментировали возможное введение новых антироссийских санкций.