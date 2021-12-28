Норвежец Клебо выиграл мужской спринт на первом этапе многодневки «Тур де Ски»

Ленцерхайде, 28 декабря. Йоханнес Клебо занял первое место в мужской спринтерской гонке на первом этапе престижной лыжной многодневки «Тур де Ски».

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо 28 декабря одержал победу в финальном забеге мужской спринтерской гонки свободным стилем в рамках первого этапа многодневки «Тур де Ски». Он преодолел дистанцию за 2 минуты 39,04 секунды. Второе место занял француз Ришар Жуве. Его соотечественник Лука Шанава замкнул тройку призеров.

Российские лыжники не смогли пробиться в финальный забег. Многодневка «Тур де Ски» проходит с 28 декабря по 4 января в Швейцарии, Германии и Италии. Действующим победителем соревнований является россиянин Александр Большунов.

Ранее казанский «Зенит» обыграл московское «Динамо» в финальном матче Кубка России по волейболу. Встреча завершилась со счетом 3:0.